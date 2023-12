Il Cinema Vittoria riapre per Natale: un regalo alla città

Le luci del Cinema si accendono all’imbrunire, dietro le vetrine di via Bagaini. Nelle bacheche le locandine d’epoca rilanciano grandi film d’epoca mentre nell’atrio si è accolti da comode poltroncine anni ’60: entrare nel cinema Vittoria in questi giorni è un tuffo nel passato che emoziona i varesini.

Inaugurato nel 1917 il Cinema Vittoria chiuse definitivamente nel 2006. Da allora, fatta eccezione per una festa privata, non ha mai più aperto al pubblico.

Fino allo scorso 8 dicembre, quando l’associazione culturale Kyklos di Sant’Ambrogio ha ridato vita al suo foyer.

«Per questo Natale abbiamo voluto fare un regalo alla città – spiega Veronica Casnati, protagonista assieme a Giovanni Dal Cin e Francesco Bruno di questa iniziativa – Riaprire il cinema Vittoria significa per noi restituire alla città un pezzo della sua storia . Uno spazio prezioso, luogo di cultura e di aggregazione che potrebbe dare ancora tanto a Varese se solo ne avesse la possibilità».

SECONDO TEMPO RIAPRE IL CINEMA VITTORIA

Fino a domenica 7 gennaio, per tutto il periodo delle Feste natalizie, il Cinema Vittoria sarà aperto al pubblico per “Secondo tempo – Kyklos al Cinema Vittoria”, un’esposizione temporanea di oggettistica d’epoca e di manufatti artigianali, promossa dall’associazione culturale Kyklos.

L’esposizione è allestita nel salotto all’ingresso del Cinema, il foyer, riarredato per l’occasione con locandine di film d’epoca, vecchie pellicole ritrovate nel cinema e le “pizze” metalliche che le contenevano. E poi poltroncine, tavolini e altri arredi e oggetti vintage trasportati dall’abituale sede di Kyklos in via Sacro Monte alla centralissima via Bagaini.

In questo contesto dal sapore nostalgico trovano posto le opere d’ingegno dei tre soci di Kyklos: i paralumi vintage riadattati su nuove strutture di Francesco Bruno, gioielli e ornamenti in rame e ottone realizzati da Veronica Casnati e le opere fotografiche di Giovanni Dal Cin per l’associazione Lavori in Corso oltre a vecchi utensili rimodellati e riadattati a nuovi usi.

Foto di Giuseppe Terziroli

Secondo Tempo al Cinema Vittoria di via Bagaini è l’esposizione di Kyklos liberamente visitabile nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e nei weekend, il sabato e la domenica, dalle ore 15.30 alle 19.30, sino al 7 gennaio 2024.

L’EMOZIONE DI RITROVARE IL CINEMA VITTORIA

«Passando da via Bagaini le persone sono sorprese di trovare il cinema aperto, con le luci accese e le locandine in vetrina. Allora entrano incuriosite e alcune si aspettano davvero che ci sia la possibilità di vedere il film. È una grande emozione», racconta Casnati che, oltre ad essere promotrice dell’iniziativa, è anche figlia di uno dei quattro proprietari del Cinema Vittoria, in vendita già da diversi anni.

Entusiasti di come la città ha accolto la proposta, i promotori di Kyklos stanno già pensando di riproporre l’iniziativa anche in diversi momenti dell’anno e di aprire più in generale lo spazio ad esposizioni temporanee. In modo che il Cinema Vittoria torni in qualche modo a vivere, anche se per poche settimane l’anno.