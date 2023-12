Il Comune di Biandronno saluta due dipendenti che vanno in pensione

Il Comune di Biandronno saluta due dipendenti che lasciano per raggiunti limiti di età. Il sindaco Massimo Porotti li ringrazia a nome della collettività per l’impegno dimostrato:

«Dopo Elia Maffeis, dipendente comunale professionale ed affidabile, che si è fatta apprezzare per le sue doti umane, è il turno di Giuseppe Buzzi geometra e responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Biandronno. Dal primo dicembre, dopo più di 40 anni sarà anche lui ufficialmente in pensione.

Anche Giuseppe come Elia, ha saputo distinguersi per la sua professionalità, umanità e per il suo attaccamento alle varie amministrazioni che si sono susseguite.

Entrambi hanno dato tanto e sono stati un punto di rifermento importante per cittadini, colleghi ed amministratori.

Vorrei ringraziare personalmente Elia e Giuseppe per tutti gli anni che hanno dedicato al nostro Paese. Auguro ad entrambi

un grosso in bocca al lupo per un futuro pieno di gioia e soddisfazioni.

Il Sindaco,

Massimo Porotti