Il Comune di Luino vieta l’utilizzo di botti e petardi anche durante le festività

Il Comune di Luino desidera informare e ricordare a tutti i cittadini che, sulla base del regolamento comunale di polizia urbana approvato con delibera di consiglio n. 10 del 7 febbraio 2023 e consultabile cliccando qui, è vietato utilizzare botti e fuochi artificiali.

L’art. 12 di tale regolamento, dal titolo ‘Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere’, sottolinea chiaramente che nei luoghi pubblici, aperti e frequentati dalla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva è vietato – lettera U)- : accendere fuochi, gettare oggetti accesi e sparare petardi, fuochi di artificio o altri simili apparecchi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico.

Il Comune ritiene che la normativa esistente sia chiara e vincolante per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente. L’Amministrazione invita inoltre i cittadini a collaborare attivamente rispettando tale dettato normativo al fine di garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti durante le celebrazioni festive.

In caso di eventuali dubbi o necessità di ulteriori chiarimenti, l’Ufficio di Polizia Locale è a disposizione per fornire informazioni.