Il consigliere Angei chiede al Comune di Varese un’ordinanza per vietare l’utilizzo di petardi durante le feste

Stefano Angei, consigliere comunale della Lega, ha inviato una lettera al sindaco di Varese, Davide Galimberti, sollecitando l’adozione di una misura per vietare l’uso di petardi e fuochi d’artificio durante il periodo festivo. Questa richiesta arriva in seguito a numerose segnalazioni ricevute dai cittadini di Varese, preoccupati per l’uso sempre più frequente di questi artifici pirotecnici.

Nella sua comunicazione, Angei ha sottolineato non solo il disagio causato dall’uso dei petardi ai residenti, ma anche i potenziali danni alla salute e al benessere degli animali domestici e selvatici. Questa problematica, ampiamente riconosciuta, rende ancora più urgente la necessità di un’ordinanza che ne vieti l’uso.

Il consigliere Angei ha chiesto al sindaco Galimberti di adottare una specifica ordinanza comunale che proibisca l’utilizzo dei petardi e dei fuochi d’artificio durante tutto il periodo delle festività natalizie e di Capodanno. Ha inoltre enfatizzato la necessità di effettuare i dovuti controlli per garantire il rispetto dell’ordinanza.