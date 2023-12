Luca Boldetti porta con un emendamento in consiglio 10mila euro in più agli oratori di Varese

Dei 23 emendamenti presentati dal capogruppo del Polo delle Libertà Luca Boldetti, solo due sono stati approvati nella seduta del consiglio comunale di Varese del 19 dicembre 2023.

E uno dei due è un importante regalo agli oratori estivi della città, che hanno un importante valore sociale nel momento della chiusura delle scuole: 10mila euro in più di stanziamento in loro favore.

La proposta del consigliere di minoranza era di togliere 15mila (nel primo emendamento) o 10mila (nel secondo emendamento presentato) euro dalla voce “viabilità e infrastrutture stradali” per accreditare la stessa somma alla voce di bilancio “interventi per l’infanzia e i minori” e più specificamente con lo scopo di aumentare i contributi a favore degli oratori estivi.

Una proposta che nella prima, più consistente versione (15mila euro) è stata bocciata dall’assessore al bilancio Cristina Buzzetti: la quale ha però espresso, già nel suo primo parere, che avrebbe dato parere positivo alla seconda sua proposta, che prevedeva il trasferimento della somma di diecimila euro a questo scopo. Dato il via libera da parte dell’assessore al bilancio, la strada è stata tutta in discesa, e l’emendamento numero 2 è stato votato favorevolmente all’unanimità.

«Sono soddisfatto per l’approvazione di questo emendamento, che sembra piccolo ma incide molto su queste realtà, poiché abitualmente i contributi che ricevono dal Comune sono di qualche migliaio di euro – ha commentato Boldetti –

Con questo emendamento viene riconosciuto il ruolo decisivo e fondamentale delle Parrocchie e degli oratori, rimasti tra gli ultimi baluardi educativi del nostro Paese, sperando che questo sostegno sia sempre maggiore».

Per la cronaca, anche il secondo emendamento di Boldetti approvato è passato all’unanimità: in questo caso però per motivi logico-semantici. Nell’emendamento infatti si richiedeva di correggere nel testo del bilancio preventivo la conclusione del percorso del PGT, fissata sulla prima bozza ad un “autunno 2023” ormai passato. La proposta di Boldetti era di cambiarlo in “autunno 2024”, data logicamente più corretta.

«In realtà, è un emendamento fotocopia dell’anno scorso: ho solo cambiato l’anno errato, che l’anno scorso era il 2022» ha spiegato il consigliere, in versione “maestra dalla penna rossa”. Sostenuto però, in questo caso, da tutti: assessore Andrea Civati compreso.

