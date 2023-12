Il consigliere regionale Emanuele Monti premiato a Roma per l’impegno al fianco dei pazienti oncologici

Il consigliere regionale e presidente della Commissione Welfare Emanuele Monti è stato premiato a Roma con il ‘Cancer Policy Award’. Il riconoscimento arriva dal Gruppo di 45 Associazioni Pazienti “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” e da Salute Donna OdV per l’impegno a favore della presa in carico e cura dei pazienti oncologici.

«Sono veramente onorato di ricevere questo premio perché per me significa che il mio lavoro da rappresentante delle istituzioni in Regione Lombardia, prima come Presidente della Commissione Sanità e ora di quella Welfare, è stato apprezzato e ha dato risultati concreti – ha commentato Emanuele Monti – L’impegno di questi anni sui diritti dei pazienti oncologici è stato massimo. In Regione Lombardia, infatti, siamo riusciti a estendere l’esenzione del ticket per fasce di età sugli screening oncologici, abbiamo investito e potenziato i test di profilazione genomica, gli screening, i programmi di sorveglianza per la diagnosi precoce e abbiamo aderito all’assegnazione dell’esenzione D99 a donne e uomini con la mutazione Brca, al fine di offrire gratuitamente a questa categoria a rischio le prestazioni specialistiche correlate alla prevenzione. Sul fronte della qualità della vita Regione Lombardia ha stanziato oltre 1 milione di euro per contributi ai cittadini che acquistino parrucche o per l’acquisto di una protesi tricologica, resesi necessarie a seguito di terapia oncologica».

«Sappiamo – conclude il Presidente Monti – che alle persone e alle loro famiglie che affrontano queste sfide serve coraggio e tanta forza, e soprattutto che c’è ancora molto lavoro da fare. Ringrazio quindi davvero per il premio che ricevo quest’oggi e garantisco che le istituzioni regionali continueranno a impegnarsi sulla ricerca e a promuovere la prevenzione oncologica e l’accesso a cure di alta qualità per tutti i cittadini».