Il cordoglio del sindaco Davide Galimberti per la scomparsa di Giovanni Beretta, ex primo cittadino di Induno Olona.

“Esprimo il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Giovanni Beretta, protagonista della politica locale di Induno Olona, dove è stato primo cittadino per diversi anni. Provo un sentimento di forte vicinanza per l’impegno civico, la passione politica e la volontà di agire per il bene della propria comunità che accomuna il lavoro di noi sindaci. Oggi ai funerali ho portato il cordoglio alla famiglia a nome di tutta l’amministrazione”.