Il Cuamm porta ad Albizzate un pezzo d’Africa con la presentazione del libro di Cosentino

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con AVIS Albizzate, è in calendario per giovedì 14 dicembre alle ore 21, presso la sala Piotti del Palazzo del Comune

Torna “Parole che fanno bene”, la rassegna letteraria organizzata dalla sezione di Varese di Medici con l’Africa CUAMM, l’organizzazione che dal 1950 promuove progetti per sostenere e tutelare la salute delle popolazioni africane. Dopo l’evento di fine ottobre organizzato per la presentazione di “Africa andata e ritorno”, il prossimo appuntamento, realizzato in collaborazione con AVIS Albizzate, è in calendario per giovedì 14 dicembre alle ore 21, presso la sala Piotti del Palazzo del Comune di Albizzate (in piazza IV Novembre), ed è dedicato a “Pole Pole, pedalando in Tanzania e Malawi”.

A presentare il libro, curato dall’organizzazione stessa, ci sarà l’autore, Francesco Cosentino, che, insieme al giornalista Roberto Peia, parlerà anche di turismo sostenibile.

La serata sarà accompagnata da un intermezzo musicale di JMANKIND, musicista dalla Repubblica Democratica del Congo. L’evento, come tutti quelli della rassegna “Parole che fanno bene”, è a ingresso libero. Il ricavato della vendita del volume e delle eventuali offerte sarà destinato ai lavori di ristrutturazione del reparto di Medicina dell’ospedale di Yrol in Sud Sudan.