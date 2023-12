Il film ‘Un traduttore’ lunedì sera al Cineclub Filmstudio 90

Il film narra la storia di un professore di letteratura russa all’Università dell’Avana a cui viene assegnato il compito di lavorare come traduttore per i bambini vittime del disastro nucleare di Chernobyl

Lunedì 4 dicembre ore 21.00 al Cineclub Filmstudio 90 (Varese, via de Cristoforis 5) ci sarà la proiezione del film ‘Un traduttore’. Diretto dal duo di fratelli Rodrigo Barriuso e Sebastian Barriuso e tratto dalla biografia del padre dei registi, il film narra la storia di un professore di letteratura russa all’Università dell’Avana a cui viene assegnato il compito di lavorare come traduttore per i bambini vittime del disastro nucleare di Chernobyl, inviati a Cuba per cure mediche.

A impreziosire la serata, sarà presente Manuel Barriuso, padre dei due registi e professore presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Il professore parlerà del film raccontando la sua storia, alla base del film.

“Nella prospettiva privata degli autori, un ritratto intimo volto a celebrare l’opera umanitaria di una delle tante “figure nell’ombra” che hanno attraversato la storia senza essere abbastanza onorate. E anche un modo per riconciliarsi con quel papà così coinvolto in una faccenda troppo grande per essere davvero compresa dai due bambini.” scrive Lorenzo Ciofani nella sua recensione su Cinematografo.it.

Il film è stato selezionato per numerosi festival cinematografici, trionfando allo Shanghai International Film Festival come miglior film e miglior regia. Evento in collaborazione con il Centro Universitario Teatrale dell’Insubria e con il corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo.

La proiezione di Un traduttore fa parte del programma della rassegna a tema sociale organizzata da Filmstudio 90 Un Posto Nel Mondo: https://www.filmstudio90.it/un-posto-nel-mondo/. L’ingresso agli eventi nella Sala Filmstudio 90 è riservato ai soci dell’associazione e ai soci Arci. Se non siete tesserati potete richiedere la tessera fino a 24 ore prima dell’evento a questo link: https://www.filmstudio90.it/tesseramento/

Biglietto intero €5,00, ridotto per under 25 e studenti Insubria €3,00.