Il forte vento danneggia il tetto della Lindt di Cassano Magnago

Il forte vento di Favonio ha danneggiato una parte della copertura dello stabilimento e outlet Lindt di Cassano Magnago.

Galleria fotografica Il vento danneggia il tetto della Lindt a Cassano Magnago 4 di 12

Sul posto, intorno alle 10.45, sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra e l’autoscala per le verifiche. La struttura commerciale è stata momentaneamente chiusa per precauzione.

Il vento ha danneggiato alcuni pannelli della copertura, causando la fuoriuscita dell’isolante caduto poi nel parcheggio circostante (si tratta di materiale a basso peso specifico, “leggero”).

foto inviata da un lettore. Le altre foto nella gallery sono della redazione

Non ci sono stati problemi alle persone. La parte di copertura lesionata ha una superficie di circa 50-60 mq. Alle 11.30 è arrivata in posto anche l’autogrù del Comando Vigili del Fuoco per supporto.

Il vento di Favonio nella mattina di oggi, venerdì, ha toccato anche i 90km/h, portando anche temperature molto alte rispetto alla media. L’effetto dovrebbe durare nei prossimi giorni.