Il Gruppo Teatro Famiglia Bosina dice addio a Enrico Bodini

Si è spento all’età di 89 anni Enrico Bodini di Masnago e molto attivo anche nella comunità di Velate. Lascia la moglie Giuseppina, i figli Cesare con Bea, Sandro con Roberta, Paola con Nando. A ricordarlo affettuosamente anche il Corpo Musicale Edelweiss di Velate e il Gruppo Teatro Famiglia Bosina di Varese, realtà nelle quali è sempre stato attivo. Ecco il messaggio di quest’ultima:

Ieri ci ha lasciati il nostro caro amico e maestro Enrico Bodini. Per tanti anni è stato attore protagonista della nostra compagnia e in seguito regista. Ha interpretato ruoli che, con la sua caratterizzazione, ha reso inconfondibili e indimenticabili. Gli siamo grati per aver condiviso con noi la sua grande esperienza sul palcoscenico e dietro le quinte. Siamo vicini alla Signora Pinuccia e ai figli in questo triste momento, ci stringiamo a loro in un grande abbraccio colmo di affetto. Ciao Enrico, riposa in pace.