Il minibasket offre la tribuna per la palestra ma il Comune di Gavirate rifiuta: “Abbiamo già stanziato i fondi”

L’amministrazione di Gavirate ringrazia ma rinuncia all’offerta dell’associazione Minibasket che si era detta disposta a comperare e regalare una tribuna spettatori alla palestra della scuola media Carducci di via Fermi.

«È un gesto che apprezziamo molto ma, dato che quella palestra è frequentata anche da altre associazioni ed è della scuola, abbiamo ritenuto più corretto intervenire come amministrazione. I soldi sono stati stanziati e sono a bilancio. Contiamo di comperarla a inizio 2024».

A parlare è il vicesindaco Massimo Parola che replica alla richiesta di autorizzazione del minibasket che si era mosso per individuare il fornitore di una struttura capace di accogliere fino a 50 spettatori. L’associazione sportiva aveva dichiarato di essere pronta a comperare la struttura mettendola a disposizione di chiunque frequenti l’impianto sportivo: « Siamo grati per l’offerta. I fondi a disposizione potranno servire per altre attività».