Il mondo dello sport varesino piange Luca Floreani

Cordoglio nel mondo della scuola, dell’Università e dello sport per la scomparsa di Luca Floreani, professore di Scienze Motorie all’Insubria e prima insegnante di educazione fisica in moltissime scuole del Varesotto.

Aveva 61. Lo piangono la moglie, le figlie, i genitori e il fratello. Nella sua lunga carriera di sportivo ha prima giocato e poi allenato tante squadre di pallavolo, è stato capitano della squadra di volley varesina in serie B e C dal 1982 al 1999. Persona molto amata e apprezzata, è stato attivo nel mondo scout.

Pochi giorni fa, venerdì 1 dicembre, a Luca Floreani, assente a causa della malattia, è stato conferito dal Coni il Premio “Enrico Ravasi”, assegnato a personaggi capaci di fare dello sport, dell’educazione fisica spazi essenziali per una vita migliore.

Il collega Carlo Zanzi, professore di educazione fisica e scrittore, lo ricorda commosso in un post sul suo blog come «docente appassionato e competente, generoso e profondamente convinto della sua missione di educatore attraverso lo sport. Alcuni anni fa mi contattò perché, come docente a Scienze Motorie all’Università dell’Insubria, era alla ricerca di un tutor per un suo alunno. Mi sentii onorato che avesse pensato a me per quell’incarico».

Il funerale verrà celebrato martedì 5 dicembre alle nella chiesa Parrocchiale Beata Vergine del Rosario di Castiglione Olona. Per chi volesse dare un ultimo saluto la salma di Luca Floreani è composta presso la sala del commiato di via Papa Giovanni XXIII 26 a Castiglione Olona.