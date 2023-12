Il Montonate CSI illumina la Piana di Montonate, scambio di auguri accanto al presepe

Continua la tradizione che vede l’associazione sportiva della parrocchia allestire il caratteristico Presepe in mezzo alla Piana di Montonate, nel cuore dell’Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto, occasione per ritrovarsi tutti insieme per uno scambio di auguri e per i più piccoli di partecipare al concorso di disegno.

Anche quest’anno l’antivigilia di Natale illumina la Piana di Montonate, grazie all’iniziativa del Montonate CSI che porta la tradizione del Presepe alla cappella votiva dedicata a San Gaetano, al crocevia tra le principali strade sterrate che attraversano l’area. Un’area baricentrica di un territorio più ampio e che abbraccia ben nove comuni, caratterizzati da Piane e bellezze naturali, paesaggistiche, storiche e architettoniche, che compongono appunto l’Ecomuseo.

Oltre al Presepe, che resterà allestito fino al termine delle festività natalizie e che potrà così essere spunto di sosta e preghiera per chi sfrutterà le vacanze per delle passeggiate attraverso le bellezze naturali della zona, l’associazione ha organizzato per sabato 23 a partire dalle ore 17:00 un momento comunitario aperto a tutti per scambiarsi gli auguri di buon Santo Natale.

Si comincia alle 17:00 con un momento di preghiera a conclusione della Novena e per introdurre la comunità alle celebrazioni legate al Santo Natale, al quale seguirà la consegna dei regali da parte dell’associazione Montonate CSI ai suoi atleti under 12 e under 14.

Quindi spazio alla festa, dove l’intrattenitore della serata con musica dal vivo sarà Dj Panico, pronto a scaldare il pubblico; non mancheranno poi cibo e bevande calde tipici del periodo natalizio, come panettone, cioccolata e vin brulè, e l’atmosfera unica dell’imbrunire, a maggior ragione in questa cornice di naturale bellezza, garantisce di dare al tutto un tocco magico.

Anche quest’anno, inoltre, è indetto il concorso a sostegno del territorio a cui sono invitati a partecipare gli alunni delle scuole primarie, secondarie e degli asili: i loro disegni e pensieri saranno affissi nella cappella, per rendere l’allestimento ancora più natalizio.

L’invito è rivolto a famiglie, ragazzi e in generale a tutte le realtà associative del comune e non solo, guardando anche ai paesi confinanti che fanno parte dell’Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto e alle loro associazioni, con cui si sono già create sinergie positive e collaborazioni negli scorsi anni e che fanno parte di quel novero di associazioni a tutti gli effetti ‘’Amici delle Piane’’, impegnate a promuovere le attività e il potenziale dell’Ecomuseo.