Il Natale e la magia nelle frazioni di Luino: i fine settimana sono di festa e condivisione

Luino si è tinta dei colori e delle luci del Natale durante il fine settimana dell’Immacolata con le frazioni totalmente coinvolte che si sono trasformate in vere e proprie oasi di festa per le famiglie. E questo succederà ancora il prossimo weekend, quello prima del 25 di dicembre. Alle Motte, in collaborazione con il gruppo “Amici delle Motte” e la Nuova Pro Loco città di Luino e a Biviglione insieme alla Parrocchia e al Gruppo Alpini vari sono stati gli appuntamenti dedicati ai residenti rendendo il periodo natalizio ancora più speciale. E non solo, domenica 3 dicembre già Colmegna è stata il ‘centro della festa’ con l’accensione dell’Albero e del Presepe realizzati dal gruppo ‘Amici della Torretta’ e Amici NZong.

Ben prima del centro cittadino, la magia del Natale è partita dalle frazioni e l’inaugurazione del presepe e dell’albero di Natale di ogni abitato hanno sancito l’inizio ufficiale delle celebrazioni. Un’atmosfera unica, resa possibile grazie all’impegno e alla partecipazione attiva dei residenti, dei gruppi di volontari e dell’amministrazione.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre a Voldomino dove le celebrazioni natalizie proseguiranno con la benedizione dell’Albero, uno spettacolo di magia per i bambini e, soprattutto, l’arrivo di Babbo Natale! Un pomeriggio reso possibile dalla bella sinergia che si è creata in questi ultimi anni con l’Associazione San Vincenzo, il gruppo dell’Oratorio di Voldomino e la scuola materna. Tutta la comunità è invitata a partecipare e a vivere insieme l’atmosfera unica che questo periodo può regalare.

Serena Botta, assessore al commercio e alla cultura: “La realizzazione di incontri per festeggiare il Natale è una tradizione ma penso che quanto realizzato quest’anno non abbia paragoni. L’entusiasmo delle persone lo dice chiaramente, tutto è estremamente festoso ed attrattivo. Grazie alla collaborazione e all’impegno dei gruppi di volontari e della Nuova Pro Loco, delle associazioni di categoria e dei privati così come di questa amministrazione, personale del Comune compreso. Lavorare insieme per qualcosa di bello è un segno di appartenenza forte ad una comunità che è sentita propria in centro come nelle frazioni”.

