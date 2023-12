Il Papa, i Campi Flegrei e la bava di lumaca. Riflessioni e curiosità del 2023

“Come selezioni gli argomenti per i tuoi articoli?” è una domanda che mi viene frequentemente posta e alla quale rispondo, di volta in volta, narrando la specifica genesi di ogni articolo. Trovare un fil rouge è più complesso, ma alcuni temi ricorrono con regolarità. In passato, mi sono dedicato ampiamente a smart working, sostenibilità e innovazione. Nel corso del 2023, l’intelligenza artificiale è stata una fonte continua di osservazione, sperimentazione e riflessione critica. Oltre a questi argomenti, ho affrontato una vasta gamma di temi, che hanno a volte riscontrato un certo interesse. Ci sono storie di organi che tornano a casa loro, come la Whirlpool, donne leader in azienda e a casa, interviste postume e attuali e guerre passate e presenti, storie globali, italiane e molto locali, con personaggi illustri e famigliari (il Papa e il papà, il Presidente del Consiglio e la professoressa, la Guardia Costiera e i guardiaparchi, il Monte Bianco e il Vesusio, i lupi e le lumache).

Con l’auspicio di fare cosa gradita, ho raccolto di seguito i 54 articoli in ordine cronologico, completi di titolo, link, data e una citazione selezionata da chatGPT con il prompt “scegli una frase pregnante da questo articolo”

“La Curiosità, proprietà connaturale dell’uomo, figliuola dell’ignoranza, che partorisce la Scienza, all’aprire che fa della nostra mente la Maraviglia, porta questo costume: ch’ove osserva straordinario effetto in natura, come cometa, parelio, o stella di mezzodì, subito domanda, che tal cosa voglia dire o significare”, Giambattista Vico.

Intelligenza artificiale, minaccia o progresso?

8 gennaio

Le esperienze umane autentiche, come gli agnolotti di nonna Piera e le melanzane di Sara, resistono all’invadenza tecnologica, poiché emanano l’essenza dell’umanità, ma l’ansia per il futuro è alimentata dalla rapida avanzata dell’intelligenza artificiale, evidenziando sfide cruciali e l’urgente necessità di riflessione sulla nostra evoluzione tecnologica

Micro-espressioni, la nostra vera carta d’identità emotiva

15 gennaio

Le micro-espressioni, fenomeni biologici universali, rivelano emozioni in un quarto di secondo, con applicazioni che vanno dalla politica alle ricerche di mercato e alla medicina personalizzata, ma il loro utilizzo solleva rischi significativi, dalla violazione della privacy alla possibile manipolazione delle persone, richiedendo una consapevolezza etica nella loro implementazione.

Buone notizie: il Mascioni 1911 curato con amore e competenza torna a casa

22 gennaio

Il ritorno a casa dell’organo Vincenzo Mascioni Op. 301 – 1911 del Duomo di Finale Emilia, dopo il restauro post-terremoto, rivela la maestria e la tradizione di Mascioni Casa d’organi, un’eccellenza che ha suonato in prestigiose sedi internazionali. La storia plurisecolare dell’azienda e la sua capacità di coniugare la tradizione con l’innovazione promettono un futuro radioso per il mondo General degli organi musicali, dove la tecnologia digitale si unisce alle radici antiche per creare suoni unici e meravigliosi.

Prima gara tra l’intelligenza artificiale e l’esperto

29 gennaio

Il verdetto è chiaro: davanti al confronto tra l’intelligenza artificiale di chatGPT e il pensiero esperto umano, emerge l’importanza della riflessione umana nel prendere decisioni complesse. Mentre le risposte di chatGPT sono corrette ma generiche, l’esperto umano considera aspetti relazionali e riflessivi, offrendo una prospettiva più approfondita e contestualizzata. La lezione? Garbage in, garbage out. I risultati dipendono dalla qualità dell’input, e la saggezza umana è ancora irrinunciabile nel processo decisionale.

La leadership non ha sesso vale solo il talento. Storie di donne ex-Whirlpool in carriera

5 febbraio

La leadership di successo per le donne è caratterizzata da brutalità di focalizzazione, sete di apprendimento, mentalità agile e apertura al cambiamento. Queste caratteristiche emergono da uno studio della Harvard Business Review e sono incarnate da donne come Stella Chieffo, Enrica Monticelli e Ivana Perusin, il cui percorso di crescita professionale ha radici nella cultura aziendale di Whirlpool. La diversità di genere non dovrebbe definire la leadership; invece, sono gli stili individuali e le competenze che determinano il successo nel raggiungere obiettivi di carriera e leadership. L’uguaglianza di genere è un imperativo per il progresso umano e lo sviluppo sostenibile, e le aziende hanno un ruolo cruciale nel promuoverla.

Come decidere se continuare a migliorare qualcosa o cambiare completamente approccio e ricominciare?

12 febbraio

“La vita è la somma di tutte le nostre scelte”, riflette Albert Camus. Navigare tra dilemmi, dal migliorare l’esistente al partire da zero, richiede la ponderazione dei pro e dei contro, l’applicazione di modelli decisionali come l’Analytic Hierarchy Process, la consapevolezza dei bias cognitivi, la considerazione degli stakeholder, e l’;apertura a nuove idee e prospettive. La saggezza di citazioni come “L’;uomo non può prendere due sentieri alla volta” e “Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure” guida il cammino verso buone decisioni e una vita appagante.

Storie intime di neo-genitori

19 febbraio

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, riflette saggiamente un proverbio africano, catturando l’essenza della maternità e la necessità di un sostegno diffuso. Questa frase incarna la consapevolezza che la genitorialità è una sfida complessa e che il supporto della comunità è cruciale per affrontare le varie sfide e gioie che questa esperienza comporta.

Giovani e lavoro, perché non diventi un ossimoro

26 febbraio

Il futuro non è qualcosa di lontano costruito da altri, è un seme racchiuso in ognuno di noi. Oggi è il giorno perfetto per cominciare a lavorarci su. Tu hai qualcosa, un’idea, una capacità, una General passione, trova il tuo potenziale, coltivalo, portalo a un altro livello e non accettare limiti. Qualunque sia il tuo futuro, possiamo scoprirlo insieme. Tu sei futuro.

Che cosa fa la Guardia Costiera italiana

4 marzo

L’Italia, con 8000 chilometri di coste, è il confine dell’Unione Europea, al centro del Mediterraneo, dove la Guardia Costiera affronta la sfida di proteggere la vita umana in mare e garantire la sicurezza della navigazione, svolgendo un ruolo cruciale nella gestione dei flussi migratori e nella tutela dell’ecosistema marino.

Una docu-serie in 12 episodi per raccontare la ricerca scientifica dell’Università dell’Insubria

11 marzo

“La città intelligente è quella che dà risposte adeguate ai cittadini che la vivono e ai propri stakeholder di riferimento. Fare una città smart in Asia, o anche in alcuni paesi europei, non è certamente come farla in Italia, dove abbiamo città storiche, città d’arte, con vincoli paesaggistici, ambientali di straordinaria importanza che richiedono un pensiero strategico di come rendere quel territorio intelligente.” – Professoressa Roberta Pezzetti, episodio 6.

La guerra ibrida avvolge le nostre vite

18 marzo

“Il conflitto è componente integrante della vita umana, si trova dentro di noi e intorno a noi. Chi è veramente esperto nell’arte della guerra sa vincere l’esercito nemico senza dare battaglia, prendere le sue città senza assieparle, e rovesciarne lo Stato senza operazioni prolungate.” – Sun Tzu

Si è aperta a Milano la Future of Work Week. Cos’hanno detto gli esperti

21 marzo

Lo smart working diventa uno strumento di resilienza e di soluzione per le nuove aspettative delle persone, che spingono ad allontanarsi dai modelli organizzativi tradizionali, verso nuovi modelli del lavoro e ricerca di nuovi equilibri tra vita privata e lavorativa.

Come fare soldi online: il caso New York Times

26 marzo

È importante conoscere e sviluppare la cultura della sostenibilità del giornalismo e dell’ecosistema mediatico, perché sono fondamentali per il funzionamento delle democrazie.

ChatGPT e privacy. Chi è il Davide che ci sta difendendo da Golia

1 aprile

Al di là delle questioni tecniche, legali, economiche, geopolitiche, a me ispira aria fresca di primavera una vicenda in cui una nana Unione Europea, coi suoi apparenti bizantinismi ed equilibrismi, si difende dai Golia ipertrofici della tecnologia, mandando in avanscoperta l’Italia, rappresentata da un novello David di 78 anni, professore e giurista, nato a Solopaca, in provincia di Benevento nel 1945, armato solo dei suoi codici e della sua sensibilità per la fragilità umana rispetto alla tecnologia.”

La storia del nome Picasso e il significato dei cognomi comuni in provincia di Varese

7 aprile

Studiarne i significati e le origini può aiutare a comprendere le radici della propria famiglia e della propria cultura, costruendo un ponte tra le generazioni e valorizzando la propria identità storica.

Il mio capo è un algoritmo

15 aprile

Il futuro del lavoro sarà sempre più guidato dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie di gestione algoritmica. Questa pratica, nata dalle piattaforme come Uber, viene adottata sempre più anche dalle aziende tradizionali per migliorare l’efficienza delle loro attività, generando modelli ibridi di gestione. La simbiosi sempre più stretta tra uomo e macchina è come sempre una sfida e un’opportunità. Capire l’adattamento del mondo del lavoro ai rapidi sviluppi tecnologici e la necessità di considerare gli impatti sull’organizzazione e la società nel suo complesso ci riguarda tutti.

25 Aprile: storie vere dall’ottobre di sangue nel Varesotto del 1944

22 aprile

“Raccontare e rivivere la Storia attraverso le storie contribuisce alla creazione di una nuova cultura della memoria, ed è un esercizio che fa bene a tutti.”

Due storie: chatGPT e autore a confronto

29 aprile

La miglior difesa è l’attacco. Non dire stronzate, faccia da culo, lo zittisce il coniglio. Non voglio passare il resto della mia vita dietro ai poppanti. Meglio risolvere il problema alla radice una volta per tutte.

Strade e ponti: intervista postuma a Mussolini, Puricelli e D’Annunzio

7 maggio

Le autostrade rappresentano le vere grandi comunicazioni del nostro secolo. Esse debbono aggiornare la viabilità di ogni Stato alle esigenze del sempre crescente traffico a motore, costituire le vere vie maestre di oggi e di domani. Ma non basta che ogni Stato pensi a sé, una coordinazione è necessaria, perché l’avvio, che in ogni campo della vita odierna interessa la collettività, non può sempre coincidere con gli interessi dei singoli senza quindi dimenticare o minimamente sacrificare l’interesse di ogni Stato, ma anzi, con ciò maggiormente servendolo, occorre pensare all’Europa. Pensare all’Europa e tracciare su di essa una rete organica e razionale di comunicazioni autostradali che, seguendo la linea di maggior traffico, la doti di un sistema circolatorio pari ai bisogni della nostra epoca. L’Europa, che si è data in meno di 50 anni una rete ferroviaria formidabile, non può continuare a costringere il traffico a motore nelle angustie di un sistema stradale rimasto approssimativamente all’epoca dei carriaggi e delle salmerie napoleoniche. Le autostrade non sono strade di guerra, ma porte per la pace.

L’intelligenza di chatGPT è la nostra

14 maggio

Il processo di costruzione della cosiddetta intelligenza artificiale consiste in una sequenza di interazione collaborativa in cui l’umano fornisce la supervisione, il feedback, e le regole etiche, e le macchine apprendono per diventare sempre più affidabili.

La vita dopo il Palazzo: Mario Draghi tra riservatezza, solidarietà e nuove sfide

20 maggio

Mario Draghi non sta facendo niente di “speciale”, cioè esattamente quello che serve per preparare la strada che probabilmente ha già scelto e solo il tempo rivelerà.

Primo segnale extraterrestre previsto in arrivo sulla Terra oggi alle 21:16. Siamo pronti?

24 maggio

L’opportunità di questa performance globale che unisce meravigliosamente arte e scienza va al di là del contenuto astrofisico. Si tratta di una grande esercitazione esistenziale e pratica allo stesso tempo.

Come cambia l’abbigliamento aziendale: un caleidoscopio di stili in ufficio

27 maggio

Cerchiamo di apprezzare la bellezza della diversità, perché in fondo, non siamo solo professionisti, siamo esseri umani con un’infinità di sfumature.

L’energia è tutto

3 giugno

Chi governa l’energia, continuerà a governare anche le macchine. In questo scenario di lunghissimo corso, il cambiamento climatico è un incidente di percorso che genererà una guerra tra le energie fossili e quelle, molto più potenti, della fusione e fissione nucleare.

USA, di cosa si muore nel Paese più ricco del mondo

19 giugno Paradossalmente, per un giovane adulto americano, rimanere a casa è più rischioso che andare in guerra nella prima parte del XXI secolo.

Leonardo ristruttura la sua struttura organizzativa per puntare sull’innovazione

21 giugno

La ristrutturazione della struttura organizzativa di Leonardo rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e la necessità di team dirigenziali più snelli e coesi per affrontare le sfide complesse dell’attuale contesto economico.

L’Obelisco Incompiuto: un capolavoro egizio e le meraviglie dell’automazione moderna

24 giugno

Mentre l’Obelisco Incompiuto ci ricorda le grandiose imprese degli antichi Egizi, l’automazione moderna ci affascina con la sua potenza e le sue possibilità di svolgere compiti una volta affidati all’abilità e alla forza lavoro umana.

Chi sono i turchi che si sono comprati Whirlpool

1 luglio

La lezione per l’Italia di questa lunga vicenda imprenditoriale, in uno dei settori che sono stati al centro della crescita economica del Paese, è che affidare a gruppi internazionali esteri attività importanti, può apparire come una soluzione per garantirne la competitività su scala globale con accesso a marchi, tecnologie, gestioni imprenditoriali strutturate e con le tasche profonde. Ma vendere le Ignis, Indesit, Fiat, Luxottica, Alitalia, magari un giorno Tim e Leonardo a paesi alleati come gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, non elimina il rischio di cadere dalla padella nella brace, perché si diventa terminale periferico sacrificabile al momento opportuno, come accaduto con Whirlpool.

La traversata notturna del Lago di Varese: un centenario di magia, sostenibilità e trasformazione

2 luglio

Il centenario della prima traversata a nuoto notturna del lago di Varese è stato un momento di riflessione sulla straordinaria evoluzione che l’Italia ha vissuto nel corso di un secolo. Mentre guardiamo al passato con gratitudine, dobbiamo anche guardare al futuro con la consapevolezza che è possibile realizzare grandi cambiamenti quando si è uniti da un obiettivo comune. Che il lago di Varese continui a essere un simbolo di speranza e di possibilità, ispirando le future generazioni a preservare e valorizzare le meraviglie del nostro amato Paese.

Ognuno ha il suo Monte Bianco: lezioni di crescita personale dalla spedizione M4810

9 luglio

La spedizione M4810 ci ricorda che ognuno ha il proprio “Monte Bianco”, la propria sfida personale da affrontare con determinazione, coraggio e resilienza. Che si tratti di scalare una montagna o affrontare qualsiasi altra sfida, ricordiamo che la preparazione, la sicurezza, il lavoro di squadra e il coraggio sono fondamentali per emergere migliori, o almeno averci provato.

In vacanza gratis con le gite della porta accanto in provincia di Varese

14 luglio

La provincia di Varese, ricca di storia, arte, e bellezze naturali, offre un ventaglio di destinazioni che spaziano dalla tranquillità dei suoi laghi all’effervescenza culturale dei suoi musei, regalando a visitatori e residenti un’esperienza unica e indimenticabile.

Varese, la terra con la passione per le frecce a quattro zampe

22 luglio

“Il motivo per cui un maneggio svolge un’azione così benefica sulle persone dotate di ragione è che qui, unico posto al mondo, è possibile comprendere con lo spirito e osservare con gli occhi l’opportuna limitazione dell’azione e l’esclusione di ogni arbitrio e del caso. Qui uomo e animale si fondono in un tutt’uno, in misura tale che non si saprebbe dire quale dei due stia effettivamente addestrando l’altro”. Goethe.

Auto elettriche per un futuro pulito

30 luglio

Un’auto elettrica sì, un’auto elettrica no. Viva le zero emissioni, abbasso la poca autonomia. Viva il comfort e il piacere di guida, abbasso le poche colonnine e il costo (anche dell’elettricità). Chi le guida è spesso entusiasta, chi non le guida non le comprerebbe. Le auto elettriche sono un argomento “bipolare”. In questo articolo cerchiamo di capire qual è il vero potenziale in termini di transizione ecologica.

Il quarto supercomputer più potente al mondo è in Italia e rivoluziona le previsioni meteorologiche

13 agosto

La tecnologia sta portando le previsioni meteorologiche a un livello completamente nuovo. L’avvento dei supercomputer sta rivoluzionando il modo in cui elaboriamo i dati. Al centro della Data Valley, in Emilia-Romagna, un supercomputer di straordinaria potenza sta contribuendo a migliorare l’accuratezza delle previsioni meteorologiche. Stiamo parlando di Leonardo, il quarto supercomputer più potente al mondo.

Diversamente uniche e bellissime: le stelle della pallavolo italiana

20 agosto

Queste sono le stelle della pallavolo italiana: successo sul campo, unicità fuori dal campo.

Vesuvio e Campi Flegrei: due settimane per evacuare un milione di persone. Bastano?

27 agosto

È cruciale prepararsi adeguatamente alle possibili eruzioni vulcaniche, soprattutto in regioni densamente popolate. La storia ci ha insegnato quanto devastante possa essere l’impatto di tali eventi sulla vita delle persone e sull’ambiente circostante.

Webcam: come vedere tutto il mondo in diretta gratis, senza lasciare casa

3 settembre

In un mondo in cui ognuno è diventato un sorvegliato speciale, ci possono essere utilizzi virtuosi e positivi delle webcam. La consapevolezza della loro esistenza pervasiva e invasiva rimane un punto di riflessione aperto per le società democratiche.

L’Italia: un nome, una storia, un’identità unica

9 settembre

La storia del nome Italia ci svela la complessità storica e culturale della creazione della nostra identità nazionale.

Intelligenza artificiale: le big della consulenza si armano per rivoluzionare il business. Come prepararsi

16 settembre

Investire in queste aree di formazione è un passo fondamentale verso un futuro in cui l’IA può essere utilizzata in modo responsabile ed efficace nelle imprese e nella società.

Simone Biles, icona di speranza

7 ottobre

Simone Biles è veramente un esempio straordinario di resilienza e anti-fragilità. La sua storia ispira non solo nel mondo della ginnastica, ma in tutto il mondo, mostrando quanto sia possibile superare le avversità e emergere più forti di prima.

L’11 settembre continua in Israele

8 ottobre

La narrativa è il primo obiettivo militare dei tempi moderni. Il vero scopo dell’attacco terroristico di Hamas sembra essere di infrangere il mito della supposta invincibilità israeliana.

L’arte di domare il fuoco: la scienza dietro la gettata protettiva

15 ottobre

Le crisi, se non gestite con saggezza, possono diventare un focolaio incontrollabile che brucia tutto ciò che incontra. Così come i pompieri spruzzano acqua tutto intorno all’incendio per evitare che si diffonda ulteriormente, le nazioni coinvolte devono adottare un approccio strategico che miri a contenere la situazione e prevenire una spirale di violenza senza fine.

La bava di lumaca: il segreto coreano per una pelle perfetta (non viene dalle lumache)

21 ottobre

Con le dovute accortezza, la bava di lumaca, o meglio di chiocciola, potrebbe essere la risposta segreta e naturale per una pelle radiante e giovane.

“Passare” l’azienda: come trasformare una sfida in opportunità

28 ottobre

Le scelte improrogabili delle imprese familiari sono essenziali per garantire la continuità e il successo attraverso una governance strutturata, comprendente un passaggio generazionale consapevole e pianificato.

La top 10 dei Green Jobs

5 novembre

Il rapporto di GreenItaly racconta, con dati e casi di successo, un sistema che ormai vede nella sostenibilità non solo una necessità ma un’opportunità per competere, innovare e creare coesione sociale e posti di lavoro…

Intelligenza artificiale, Harari: “Sappiamo di non sapere“

11 novembre

L’IA, con le sue immense opportunità, porta con sé rischi significativi: cooperazione internazionale e regolamentazioni tempestive sono essenziali per garantire un futuro sicuro e responsabile.

“Sei licenziato”, firmato Papa Francesco

12 novembre

I leader devono trovare un equilibrio tra le proprie convinzioni personali e gli obiettivi dell’organizzazione di cui scelgono di far parte, o meno.

Whirlpool, come ti rivoluziono il frigorifero

18 novembre

La storia dell’umanità è saldamente intrecciata con la progressiva evoluzione della tecnologia, e le innovazioni nella catena del freddo rappresentano fari guida verso un futuro in cui l’accesso a soluzioni sostenibili, l’equità nell’uso delle risorse e la convivenza armoniosa con il nostro pianeta diventano priorità fondamentali.

Come sta il lago di Varese? ChatGPT non lo sa

25 novembre

Alla luce del dettagliato monitoraggio e degli sforzi dedicati al risanamento del Lago di Varese, emerge un quadro rassicurante ma sfidante. Il lago si presenta in uno stato ecologico sufficiente, ma il cammino verso un completo recupero richiede misure continue e mirate.

COP28, i bracconieri diventano guardiaparchi?

26 novembre

Il menù di argomenti preparato dal Sultano Ahmed Al Jaber è tanto sostanziale quanto il suo ruolo nella produzione mondiale di petrolio. L’UAE è il terzo principale produttore tra i membri OPEC+ e ha appena avuto l’autorizzazione in deroga ad aumentare la sua estrazione giornaliera di 200 mila barili per il 2024. Lui, però, afferma che, essendo un super esperto del settore, può sapere come trovare una mediazione con i suoi colleghi degli altri paesi produttori e con le grandi multinazionali dell’energia fossile, che sono suoi clienti e partner. È come dire che, a trattare con la mafia è meglio che siano quelli che ci lavorano insieme. Vedremo.

L’Europa dice no: linea rossa al controllo totale dell’Intelligenza Artificiale

9 dicembre

Una regolamentazione forte e completa da parte dell’Unione Europea costituisce un potente esempio per molti governi che stanno considerando la loro regolamentazione e potrebbero mutuarne molti aspetti. Inoltre, le aziende di intelligenza artificiale che dovranno obbedire alle nuove regole probabilmente estenderanno alcuni di questi obblighi anche ai mercati al di fuori del continente, perché non è efficiente riqualificare modelli separati per mercati diversi.

Tragedie di guerra, Ucraina e Gaza

12 dicembre

Durante lo stesso periodo, quasi 80 mila soldati russi e 18 mila soldati ucraini hanno perso la vita, secondo uno studio indipendente del Politecnico Federale di Zurigo. Il rapporto tra civili ucraini uccisi e militari è di 1 civile ogni 2 soldati.

18 lupi abbattuti in Svizzera. Il vero lupo è dentro di noi

23 dicembre

La difesa del lupo va oltre la biodiversità; richiama la necessità umana di sfidare la percezione di superiorità, esplorando il nostro ruolo nel fragile equilibrio della vita sulla Terra.

Sfida di Natale: indovina i posti della provincia di Varese

25 dicembre

I partecipanti devono utilizzare indizi come edifici, paesaggi e dettagli unici per determinare dove si trovano

Foto di copertina Photo Mix da Pixabay