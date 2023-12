Il Parco Alto Milanese rafforza il suo occhio elettronico con 14 nuove telecamere

L’occhio elettronico del Parco Alto Milanese si è potenziato con l’arrivo di altre 14 telecamere di videosorveglianza. Apparecchi che vanno ad aggiungersi alle 7 già attive e funzionanti. In totale quindi le Polizie Locali di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza potranno contare su otto postazioni di controllo dislocate nei punti più sensibili dell’area verde, come la zona della Baitina spesso presa di mira dai vandali.

Telecamere contro i maleducati

Le 21 telecamere, da poco collocate anche a ridosso di alcuni varchi principali del parco, dovrebbero prevenire le azioni di quei cittadini che senza alcun rispetto del bene comune e dell’ambiente danneggiano le attrezzature oppure disperdono rifiuti.

«Questi 14 apparecchi sono stati collocati con il supporto delle Polizie Locali di Busto Arsizio e Castellanza – spiega con soddisfazione il presidente del PAM Davide Turri -. Si tratta di un percorso iniziato nel 2022 con il Comando di Legnano che ora va a concludersi. Un progetto di monitoraggio importante pensato con le tre Polizie Locali di riferimento. In pratica queste 14 nuove telecamere, da poco installate, saranno attivate in queste settimane e anche loro saranno collegate alle centrali operative. Rappresentano un supporto concreto sul fronte sicurezza».

Rifiuti non più nel Pam ma sulla strada

Con lo sbarramento di tutti gli accessi del parco, l’abbandono di rifiuti non è più una piaga per il Pam. Resta però un problema del territorio, visto che anche durante le feste i volontari del gruppo Strade Pulite hanno raccolto 40 sacchi di pattume lungo la via Novara sul confine dell’area verde. Lungo un solo chilometro di strada è stato raccolto di tutto: latte di olio da motore, 17 gomme auto e anche una vasca idromassaggio.