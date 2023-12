Il Parco del Ticino sorpreso e deluso per la decisione di Regione Lombardia sul Sic delle Brughiere

“Sorpresa e delusione”. E’ quanto esprimono i vertici del Parco del Ticino che in una nota diffusa oggi commentano la delibera di Regione Lombardia sull’esito della richiesta di istituzione del Sic “Brughiere di Malpensa e Lonate”.

«Siamo venuti a conoscenza, attraverso le notizie di stampa, della deliberazione XII/1520 del 13/12/2023 adottata dalla Regione Lombardia, relativa alla “Determinazioni in ordine alla proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale brughiere di Malpensa e Lonate”. Tale deliberazione sembra non accogliere la proposta di istituzione del Sito Natura 2000», scrivono il Consiglio di gestione e il direttore del parco.

«Desideriamo esprimere la nostra sorpresa e delusione per questa decisione, considerando che il Parco ha sempre promosso approcci volti a conciliare la tutela ambientale delle aree in questione con le necessità di sviluppo dell’aeroporto di Malpensa. In linea con il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 282 dell’8 giugno 2023, era stato avviato un dialogo, di cui Regione era informata, basato su una proposta del gestore aeroportuale. Questo dialogo mirava a identificare una soluzione condivisa, attraverso la definizione di aree di superficie ridotta nell’area cargo e una loro strategica collocazione, permettendo così la tutela degli habitat esistenti mediante l’istituzione del Sic. Riteniamo che questa recente decisione possa rappresentare un ostacolo alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile per l’aeroporto, che armonizzi gli aspetti economici, sociali e ambientali. Pertanto auspichiamo che Regione Lombardia consideri la possibilità di un ulteriore dialogo in questa direzione, per raggiungere soluzioni equilibrate che rispettino le diverse esigenze in gioco».

«In ogni caso – concludono i vertici del Parco – ci auguriamo che i monitoraggi e gli approfondimenti scientifici che, come previsto dalla delibera di Regione Lombardia, saranno attuati congiuntamente al Parco sull’area in questione, consentano in futuro di condividere l’esigenza e l’opportunità di prevedere questo ulteriore livello di tutela per ambienti di straordinaria importanza ricompresi nel territorio del Parco del Ticino e nella Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano».