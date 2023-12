Il Pergine stoppa la corsa dei Mastini: Varese battuto 2-0

Nel confronto diretto tra seconde in classifica i Mastini perdono partita e posizione. Sulla pista di Pergine le Linci non lasciano scampo ai gialloneri e, in un match tattico e “legato”, vincono 2-0 con un gol nel secondo e uno nel terzo periodo.

Pergine è sempre una pista complicata e stavolta ci si sono messi anche un paio di blackout a raffreddare i muscoli dei giocatori. A rompere l’equilibrio – durato senza reti per mezza partita – è stata una situazione di superiorità concessa dal Varese (panca puniti per Schina). Il Pergine ha colpito con l’uomo in più, rete di Christian Buono, e poi ha amministrato l’1-0 sfruttando anche una serata meno brillante del solito dell’attacco di Czarnecki.

Poi nel finale, quando il Varese era chiamato al forcing conclusivo, è stato il solito Foltin (difensore goleador) a chiudere la serata battendo Perla in contropiede. E suggellare un KO arrivato dopo una corsa fatta di sei vittorie che aveva riportato i Mastini ai piani altissimi.

Ora i Mastini tornano terzi anche se mantengono margine sull’Appiano quarta forza. In settimana il derby a Como (oggi battuto nettamente) dovrà servire a riaccendere i motori. Un turno che andrà sfruttato ma assolutamente da non prendere sottogamba.

LA CRONACA

Nei primi 5 minuti non accade praticamente nulla. Poi è il Pergine che prova a prendere il dominio territoriale e riesce anche a concludere più volte verso Rocco Perla, senza però impensierirlo.Il primo periodo scorre in modo compassato e privo di emozioni, nonostante nei minuti finali i Mastini provino a cambiare il risultato con qualche conclusione da lontano. Prima della sirena, una buona iniziativa di Piroso potrebbe sbloccare il risultato, ma il giocatore non trova l’attimo per rendersi davvero pericoloso.

Il secondo drittel si snocciola sostanzialmente col medesimo copione, ma l’occasione più grande capita al Varese nella prima e unica situazione pericolosa in superiorità numerica al minuto 29: lo scarico da dietro porta è prezioso per la conclusione volante di Pietroniro, con Rigoni prodigioso a bloccare il puck. Con Schina in panca puniti al 34° le Linci si piazzano nel proprio terzo di attacco e colpiscono con C. Buono, scaltro a superare Perla siglando il vantaggio dei biancorossi.

L’inizio dell’ultimo periodo è favorevole al Pergine che bersaglia la gabbia giallonera senza che i Mastini riescano a reagire. Perla compie almeno un paio di eccellenti interventi evitando il raddoppio avversario. Intorno a metà del terzo drittel i Mastini provano a cambiare marcia: due volte Piroso, Perino e Schina tentano, ma senza fortuna. Poco più tardi è ancora il numero 55 giallonero a insidiare la porta avversaria, con Rigoni che si disimpegna benissimo in rapida successione. A 3’ dal termine il contropiede di Foltin è decisivo: l’attaccante approfitta di una svista varesina e si ritrova in posizione per concludere l’azione in modo preciso.

Il turno infrasettimanale prevede la trasferta a Como, prima del turno casalingo di sabato con il Valdifiemme.

PERGINE SAPIENS – MASTINI VARESE 2-0

(0-0; 1-0; 1-0)

MARCATORI: 34.26 Ch. Buono (P – Gamper, Bitetto); 56.56 Foltin (P – Meneghini, Gabri).

VARESE: Perla (Marinelli); Schina, Näslund, Bertin, Vignoli, E. Mazzacane, Fanelli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Tilaro, M. Mazzacane, Pietroniro, Perino, Raimondi, T. Cordiano, Crivellari, P. Borghi. All. Czarnecki.

ARBITRI: Bassani e Tirelli (Mair e Petrov).

NOTE. Penalità: P 4’, V 10’. Superiorità: P 1-4, V 0-1. Spettatori: 525.