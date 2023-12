Il Premio Monarco di Induno Olona a Bruno Monastier, l’artista della Pro loco

Grande successo per il Galà di Natale della Pro loco di Induno Olona, che come da tradizione sabato ha chiuso l’anno in Sala Bergamaschi con una serata di musica e la consegna del Premio Monarco, il civico riconoscimento istituito negli anni ’80 dall’allora presidente del sodalizio Giancarlo Lancia per premiare imprese e personalità di spicco del paese.

La presidente della Pro loco Tina Torcolini, in compagnia del vicesindaco Cecilia Zaini e dell’assessore alla Cultura Maurizio Tortosa, ha insignito quest’anno del premio Bruno Monestier, con questa motivazione: “Artista grafico e designer, dopo una brillante carriera ai vertici dell’editoria nazionale, ha messo la sua esperienza e la sua arte al servizio delle necessità della Pro loco, curando l’ideazione grafica della comunicazione delle nostre iniziative. Grazie ai suoi lavori accattivanti e originali, ha fornito un contributo essenziale nella circolazione delle informazioni relative al ricco calendario di eventi organizzati dal nostro sodalizio, dandogli grande visibilità e incentivando la partecipazione popolare”.

La presidente Torcolini nel suo saluto ha voluto inoltre ricordare la proficua collaborazione instaurata quest’anno con il Gruppo Alpini di Induno; l’attività di supporto offerta dalla Pro loco al Centro Sociale Rebelot, che fa compagnia a tanti nonni di Induno, e ha consegnato un’offerta alla San Vincenzo de’ Paoli di Induno, rappresentata dalla presidente Germana Ponti e dalla vicepresidente provinciale Marina Cavallin. Immancabile il ringraziamento ai tanti volontari che con il loro impegno consentono la realizzazione di tante attività per il paese.

La serata è stata allietata dall’esibizione della Tramline Orchestra, una formazione di circa venti elementi nata nel 2010 e poi evolutasi nel repertorio e nell’organico. Dal 2018 è un’attività effettiva della Filarmonica Indunese e dal 2023 è diretta dal maestro Alessio Penzo, col compito di sviluppare e arricchire il repertorio swing, jazz ed evergreen.

Franco Montarese, asso dell’armonica a bocca, dopo un’emozionante jam session ha ricevuto in dono alcuni libri storici dalla Pro loco, alla vigilia del suo trasferimento definitivo in Australia.

Al termine della serata c’è stato il tradizionale brindisi per farsi gli auguri di Natale e darsi appuntamento con la ripresa dell’attività 2024, che come al solito vedrà la Pro loco in prima linea nell’organizzazione di molte attività in paese, dalla Festa delle Rose al Carnevale, dalle risottate estive alla promozione ricreativa e culturale in collaborazione con altre realtà del volontariato indunese.