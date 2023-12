Il Presepe di Cavaria riproduce il Tempio di Gerusalemme

Come da tradizione, anche quest’anno è stato allestito il presepe nella chiesa SS. Quirico e Giulitta di Cavaria con Premezzo.

L’emozione della comunità è molta perchè la natività è stata progettata e realizzata con tanta cura in ogni particolare. Quello che quest’anno è stato creato è la riproduzione del Tempio di Gerusalemme come doveva essere ai tempi di Gesù, con tutto il suo splendido colonnato e la piazza, luogo di ritrovo, che accoglieva il mercato. Ma come in tutti i presepi, al centro dell’attenzione deve esserci la natività e qui la frase del Vangelo di Giovanni 3,16: “Dio ha tanto amato il mondo da dare a noi il suo Figlio unigenito” ci ha ispirato.

Al centro del Presepe il mondo, scavato come fosse una grotta e abbastanza grande da accogliere la Natività. È la passione dei volontari che ha fatto realizzare ancora una volta il presepe nella chiesa di Cavaria con l’augurio che, chi andrà a vederlo, potrà cogliere la bellezza del Natale e il saper porre al centro del mondo Gesù Bambino, che anche quest’anno nasce per ognuno di noi.