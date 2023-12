Il prof Maurizio Barbato nominato direttore dell’Istituto MEMTi della Supsi

Il Prof. Maurizio Barbato è stato nominato quale nuovo Direttore dell’Istituto di ingegneria meccanica e tecnologie dei materiali (MEMTi) e membro del Collegio di Direzione del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI.

Il Prof. Barbato ha ottenuto il Master in Ingegneria aereonautica presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza nel 1990. Nel 2012 ha conseguito il Dottorato in Ingegneria chimica presso il Politecnico di Torino. Dal 2004 lavora presso la SUPSI, ha iniziato come Docente Ricercatore per poi ottenere nel 2013 il ruolo di Responsabile del laboratorio di termo-fluidodinamica.

Il Prof. Barbato è anche membro della Commissione del Corso di Laurea in Ingegneria meccanica e Responsabile SUPSI per il profilo Energy & Environment del Master of Science in Engineering (MSE). In ottobre 2022 è stato nominato Direttore ad interim dell’Istituto MEMTi e nell’ultimo anno ha condotto l’Istituto fornendo un contributo essenziale allo sviluppo delle attività di ricerca e di formazione del MEMTi.

Il Prof. Barbato ha preso servizio come Direttore d’Istituto lo scorso 1° dicembre 2023.

L’Istituto di ingegneria meccanica e tecnologia dei materiali (MEMTi) è attivo nei settori dell’industria manifatturiera e dell’energia. Si occupa dello sviluppo di idee e soluzioni tecniche per l’evoluzione tecnologica, l’incremento di efficienza e l’aumento di competitività di componenti e sistemi.