Il ristorno dei frontalieri a Varese porta più di 3 milioni di euro in asfaltature: passa l’emendamento Fisco della maggioranza

Il ristorno dei frontalieri a Varese porta più di 3 milioni di euro in asfaltature: è arrivato alle 22 del primo giorno della seduta del consiglio che approva il bilancio previsionale 2024 un emendamento definito “storico” dal suo proponente, il capogruppo PD Giacomo Fisco.

«Si tratta di un evento storico per la città, firmato da tutto il gruppo di maggioranza – ha sottolineato Fisco nel presentarlo – Un emendamento emozionante per la sua portata finanziaria. Questo è un punto cruciale della storia della nostra città, che sta nella fascia di frontiera con la Svizzera».

Al risultato, ricorda il sindaco Davide Galimberti, ci si è arrivati con un team di forze politiche unite: e ricorda l’impegno in Parlamento (Insieme a Stefano Candiani e Alessandro Alfieri) dell’attuale consigliere della Lega Matteo Bianchi, presente questa sera a palazzo Estense, per arrivare a quello che è l’odierno accordo fiscale, che permette di far rientrare Varese nel gruppo di città che otterrà i ristorni dei frontalieri. «In questo modo gli oneri di urbanizzazione tornano dove devono stare, cioè la parte degli investimenti, e non nella manutenzione» ha sottolineato il sindaco.

L’’emendamento è stato approvato a maggioranza ma senza voti contrari, con 21 voti favorevoli e 10 astenuti. Il documento è stato presentato dal capogruppo PD Giacomo Fisco, ma vede firmatari, oltre a colui che l’ha consegnata anche il capogruppo di Varese Praticittà Francesca Strazzi, il capogruppo di Progetto Concittadino Dino De Simone, il capogruppo di Lavoriamo per Varese Giuseppe Pullara, il consigliere del gruppo misto (E rappresentante del movimento 5 Stelle) Luca Paris. I capigruppo, quindi, di tutte le forze di maggioranza.

I NUMERI DELL’EMENDAMENTO

L’emendamento propone di inserire tra le previsioni di entrata del Bilancio di Previsione 2024-2026, fin dall’annualità 2024 la somma di 3.668.600 euro dei fondi relativi alle compensazioni finanziarie relative al nuovo accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera sui frontalieri, suddividendole tra più interventi riguardati la manutenzione ordinaria e straordinarie delle strade. Tra le somme proposte in aggiunta spiccano 400mila euro in più per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni lapidee (C’erano 50mila euro a bilancio, diventerebbero 450mila), 650mila euro in più per la viabilità secondaria (erano stanziati 300.000 euro, diventano 950.000), 300mila euro in più per la manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale (Erano 80.000 euro diventano 380.000,00) e 818.600 euro in più per interventi di manutenzione straordinaria di ponti e viadotti (Qui le somme stanziate passerebbero da 150.000 euro a 968.600)