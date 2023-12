Il ritorno del’odore nauseabondo alla periferia tra Gallarate, Cassano e Busto

Nella giornata di mercoledì 27 dicembre 2024 sono arrivate, via social e alla redazione, diverse segnalazioni di un odore nauseabondo che si sentiva nella periferia Sud di Gallarate, verso Busto, oltre il quartiere gallaratese di Madonna in Campagna.

Da più persone già nella mattina l’aria nella zona di via Milano era descritta come irrespirabile. «Tanto forte che viene da vomitare», descriveva una lettrice con termini forti. Diverse anche le segnalazioni social.

È il ritorno della puzza in una zona dove era già segnalata alcuni anni fa, ad esempio: agosto 2010. nel 2014 a inizio novembre, poi sempre a novembre del 2015. Periodi in cui le condizioni climatiche erano simili a questo mite inverno 2023.

Non è chiaro da dove venga l’odore acre: seguire la “traccia” delle puzze non è facile. In passato si era ipotizzato che venissero da un centro di compostaggio che si trova in territorio di Cassano Magnago, in una zona che sembra lontana da viale Milano ma che in realtà si trova semplicemente dal lato opposto della ferrovia (via strada si devono invece percorrere diversi chilometri).

In basso a sinistra l’asse di viale Milano. In alto a destra si riconosce il centro di compostaggio, tra i boschi in territorio di Cassano

Una dozzina di anni fa si era discusso a lungo dell’ipotesi di ampliamento (l’allargamento fu concesso dal Comune di Cassano, ma ridimensionato rispetto alle richieste iniziali) In alcune occasioni il gestore del centro era intervenuto pubblicamente per dire che l’impianto svolge lavoro solo durante il giorno e che non utilizza sostanze estranee per lavorare il materiale vegetale.

Comunque la causa si può solo presumere, non essendoci stata una valutazione certa della provenienza. Non è detto sia questa.