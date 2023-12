Il sito dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Castellanza si rifà il look

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo sito web, un’importante iniziativa che riflette l’impegno della nostra istituzione nell’offrire un’esperienza educativa moderna e allineata alle linee guida nazionali.

Il sito web ha infatti da alcuni giorni una nuova struttura conforme al più recente modello promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Raggiungibile all’indirizzo https://istitutocomprensivocastellanza.edu.it/, la piattaforma è stata completamente rinnovata non solo dal punto di vista grafico, ma anche nell’organizzazione dei contenuti e delle funzionalità, con un’interfaccia semplice e intuitiva per offrire un’esperienza di navigazione completa.

Commenta il dirigente scolastico Giuseppe Rizzo: «In un’epoca in cui la tecnologia e la comunicazione digitale giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana, l’Istituto comprensivo Manzoni riconosce l’importanza di un sito web all’avanguardia. Questo nuovo strumento è stato progettato con cura per fornire ai nostri studenti, alle loro famiglie e alla comunità scolastica un accesso facile e completo alle informazioni e alle risorse necessarie per un’istruzione di qualità».

Il sito web rispetta rigorosamente le linee guida nazionali per l’accessibilità, la trasparenza e la comunicazione efficace. Offre informazioni chiare sul nostro Piano dell’Offerta formativa ed i vari Regolamenti scolastici, il corpo docente e le attività extracurriculari.

Il template utilizzato è quello fornito da Designers Italia (https://designers.italia.it/modello/scuole), come

richiesto dall’Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”, a cui la scuola ha partecipato. Il modello e la grafica sono stati sviluppati, dopo indagini svolte sul campo con le scuole, tramite il metodo del “service design”. Il sito è stato infatti realizzato per essere “mobile first”, ovvero adattabile a ogni tipologia e grandezza di schermo.

Il template prevede quattro sezioni principali (Scuola, Servizi, Novità e Didattica) sotto forma di menù a tendina. La prima voce, “Scuola”, presenta l’istituto dal punto di vista strutturale-organizzativo, con pagine dedicate ai luoghi, alle strutture e alle persone, alla storia, e ai documenti che ne descrivono la natura e gli obiettivi. La seconda voce, “Servizi”, è invece una sezione dedicata agli strumenti digitali che l’istituto offre alla comunità scolastica. La terza, “Novità”, racchiude le notizie, gli eventi che alimentano la vita di studenti, docenti e genitori. E infine la quarta voce, “Didattica”, illustra l’offerta formativa della scuola, con la descrizione dei percorsi di studio, dei progetti e gli approfondimenti didattici.

La migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo sito e la sua realizzazione sono state effettuate – lavorando a stretto contatto con il personale dell’istituto – dall’azienda Karon srl tramite il CMS SCUOLASTICO (www.scuolastico.it) creato “ad hoc” per le scuole. Il Progetto è finanziato dall’Unione europea attraverso il piano NextGenerationEU.