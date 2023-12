Il tecnico radiologo accusato di violenza sessuale a Gallarate si difende e respinge le accuse

Il tecnico radiologo dell’ospedale di Gallarate denunciato per violenza sessuale su una paziente respinge tutte le accuse e – tramite il proprio avvocato Alberto Zanzi- annuncia di essere pronto ad affrontare il processo (Foto d’archivio).

“Ci dobbiamo interrogare se la radiografia deve essere fatta male e se fare bene il proprio lavoro può diventare pericoloso” – spiega il legale del tecnico sanitario.

L’avvocato Zanzi lo descrive come un uomo che da 10 anni fa questo lavoro e ha girato diversi ospedali senza nessuna lamentela da parte di pazienti: “Far togliere i pantaloni alla donna in quella situazione era necessario per fare bene la radiografia tibio-tarsica richiesta perché il pantalone non veniva su”.

Riguardo alle fotografie l’avvocato specifica che “bisogna capire come è stata fatta l’analisi del telefono. Parliamo di fotografie che riguardano la vita privata del mio cliente. Ipotizziamo anche che sia una foto di una gamba o di un piede non mi stupirebbe che sia stata fatta per motivi che si possono ricondurre ad aspetti professionali”.

Tornando alla vicenda principale che viene contestata dal sostituto procuratore Carlo Alberto Lafiandra, Zanzi aggiunge: “Non era solo in quella stanza. C’era una persona dietro la paratia che guardava l’immagine è che ha sentito anche cosa veniva detto. All’ortopedico donna che aveva richiesto la radiografia e che l’ha rivista subito dopo non viene detto nulla dalla paziente”.

Infine sottolinea l’aspetto temporale: “La denuncia arriva dopo 20 giorni, quando la donna ritira il referto e vede che la radiografia riguarda solo la zona del piede. Solo a quel punto pensa che sia stata vittima di una molestia”.