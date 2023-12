Il “the di Natale” del gruppo facebook Gallarate è…

È ormai un momento tradizionale, per gli iscritti del gruppo facebook “Gallarate è…”: parliamo della merenda di auguri di Natale, in programma quest’anno domenica 17 dicembre alle 15 allo Sciurus, il chiosco del Parco Bassetti (ingresso di via Carlo Noè).

«Avremo cioccolata, vin brulé, le canzoni di Natale dei Freckles Acoustic Duo» spiegano gli admin del gruppo. «E naturalmente l’unico vero Babbo Natale, Emanuele Mulazzani». E anche quest’anno sarà proposto un piccolo regalino per chi verrà.