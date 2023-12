Il tradizionale concerto di Natale del Coro Penna Nera a Gallarate

L’appuntamento quest’anno è alla chiesa di San Francesco in piazza Risorgimento

Si avvicina il Natale e torna un appuntamento ormai diventato classico, quello con il concerto natalizio del Coro Ana Penna Nera, apprezzata formazione canora di Gallarate.

L’appuntamento per quest’anno è per giovedì 23 dicembre, all’antivigilia, nella chiesa di San Francesco in piazza Risorgimento, alle ore 21.

Oltre alla musica, è anche un’occasione per tornare ad apprezzare lo spazio della chiesa neogotica d’inizio Novecento, che non è più aperta regolarmente e che (ancora consacrata) si è rivelata ottima anche per concerti di musica sacra, classica o comunque adatta al luogo.