Il Varese chiude con una vittoria il 2023: Di Maira al 90′ piega il Gozzano 2-1

Il Varese termina il 2023 con una vittoria, 2-1 sul Gozzano. Una gara che per lunghi tratti è gestita nella maniera migliore dai biancorossi, non con un gioco sfavillante ma con quel che serve per andare in vantaggio con Molinari al 39′ e conservare a lungo l’1-0. Nella ripresa però alla prima disattenzione dei varesini il Gozzano trova il pari con una bomba mancina di Bianchi al 38′. Serve allora la zampata dell’ex Di Maira, che di testa al 45′ batte risolve un’azione confusa in area piemontese regalando i tre punti al Varese e chiudendo al meglio l’anno.

Si chiude così con un risultato positivo il girone di andata dei biancorossi, che salgono a quota 32 punti (sempre al netto della penalità di 1 punto), terminando la prima metà della stagione al quarto posto, pari merito con l’Rg Ticino, lontani però 9 lunghezze dall’Alcione capolista. Ora ci sarà la pausa per le feste, ma il 7 gennaio ripartirà il campionato e il 2024 per i biancorossi ripartirà ancora dal “Franco Ossola” contro il Bra. I tifosi e la piazza si aspettano un nuovo anno che porti risultati e prospettiva, una visione che possa riportare Varese nel professionismo. La speranza è comune, per una città che ha bisogno di una nuova iniezione di fiducia dopo troppi anni di passi falsi, ripartenze e serie inferiori.

In attesa delle feste e della ripresa del campionato, ci sarà da capire se la società cercherà rinforzi dal mercato. Sotto osservazione il pacchetto degli “under” con mister Cotta che non ha nascosto la volontà di avere un’opzione in più tra i pali e magari anche riguardo ai 2005.

FISCHIO D’INIZIO

Si chiude al “Franco Ossola” il 2023 del Città di Varese, che per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata ospita il Gozzano. Rinfrancati dalla vittoria di Voghera, i biancorossi sperano di concludere l’anno con un risultato positivo, ma i piemontesi arrivano con uno stato di forma ottimo e imbattuti da sei gare. Mister Corrado Cotta mette in campo un 4-3-3 dando un’occasione a Furlan, che completa il reparto offensivo con Liberati e Banfi. Massimiliano Schettino schiera il suo Gozzano con un 4-3-1-2 puntando sull’attaccante brasiliano Pereira in zona offensiva. Parte dalla panchina l’ex di giornata, Luca Piraccini. Nota cromatica di giornata: il Varese veste il completo viola, colore sociale ai tempi della fondazione del Varese Calcio nel 1910.

PRIMO TEMPO

Inizio senza grandi occasioni, ma il Varese prova a prendere il comando delle operazioni occupando la metà campo avversaria, senza però creare grattacapi al portiere del Gozzano, che para comodamente al 16′ il destro di Stampi dai 16 metri. L’estremo difensore ospite è ben più determinante al 20′ quando Stampi va sul fondo a destra e mette in mezzo per Furlan, che da due passi, marcato stretto, trova la parata sulla linea di porta con una mano. Il numero 10 biancorosso si fa vedere anche al 23′ con un’azione personale da sinistra ma Vagge è ancora pronto alla parata. Nei minuti successivi la gara rallenta, i ritmi calano e il Varese concede qualche metro di campo, senza però subire occasioni. Serve quindi un episodio per sbloccare la gara e arriva al 39′ quando Vitofrancesco batte una punizione dalla fascia sinistra, Molinari sbuca sul secondo palo, controlla e batte Vagge in spaccata per l’1-0. Nel finale di tempo i biancorossi amministrano gli ultimi minuti per andare all’intervallo forti del vantaggio.

SECONDO TEMPO

Riprende la gara con la punizione di Zazzi per Molinari, fotocopia del gol, ma con il difensore che questa volta non ci arriva per centimetri. Concesso il primo episodio, il Gozzano prova a prendere campo, il Varese si abbassa di qualche metro e al 10′ Pereira con un destro dal limite dell’area testa l’attenzione di Cassano, che blocca. Mister Cotta lancia Perissinotto per Liberati e il neo entrato si fa notare subito con un destro rasoterra dai 20 metri che sfila a un soffio dal palo. L’occasione per il raddoppio arriva al 30′ quando Zazzi libera Benacquista sulla sinistra, cross basso che Banfi calcia in diagonale colpendo però il palo. Il gol non arriva ma il Varese riesce nell’intento di tenere il Gozzano lontano dalla propria area. Ma i piemontesi al 38′ trovano comunque il pareggio, sfruttando una punizione regalata dal Varese sulla trequarti: battuta corta per Bianchi che dalla distanza carica il mancino e scaglia una botta all’incrocio dei pali per l’1-1. I biancorossi sembrano subire mentalmente il pareggio subito, ma con forza si riportano in avanti e al 45′ il Gozzano pasticcia in area, Di Maira non si fa pregare e di testa mette in rete la rete del 2-1. Nei 5′ di recupero il forcing ospite non porta altre emozioni, con la retroguardia varesina che ribatte senza grossi patemi e si prende 3 punti per chiudere al meglio il 2023.