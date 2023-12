Il Varese torna al lavoro, sabato amichevole con la Caronnese

Sono durate una settimana le feste natalizie del Città di Varese, che dopo la vittoria del 20 dicembre contro il Gozzano ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo delle Bustecche mercoledì 27 dicembre.

PRIMI ALLENAMENTI

Dopo la prima seduta, la squadra si allenerà anche giovedì e venerdì in mattinata, mentre sabato alle ore 11 ci sarà un’amichevole a Caronno Pertusella contro la Caronnese che quest’anno milita in Eccellenza. Sarà un test già interessante contro una squadra di livello.

INFORTUNI E SQUALIFICHE

Alla ripresa degli allenamenti l’unico assente è Stefano Banfi, fermato dall’influenza. Ha ripreso a lavorare con il gruppo anche Paolo Pisan, che si sta avvicinando al rientro dopo il problema al ginocchio. A parte anche Cristian Baldaro, alle prese per un guaio muscolare, mancherà invece per la ripresa del campionato il difensore Stefano Molinari, squalificato per somma di ammonizioni.

OBIETTIVO BRA

La preparazione è indirizzata per il campionato, che ripartirà il 7 gennaio 2024 al “Franco Ossola” contro il Bra. Lo stadio di Masnago sarà quindi ancora sede della gara dei biancorossi, che arrivano reduci dal successo contro il Gozzano e puntano a iniziare il nuovo anno così come è terminato il vecchio.

MERCATO SENZA NOVITA’

Sono tanti i movimenti tra svincoli e nuovi tesseramenti tra i Gironi A e B di Serie D, mentre il Varese dopo aver salutato Sindrit Guri, Edoardo Monza e Ismaila Diop, ha accolto in entrata solo il centrocampista classe 2004 Mattia Ortelli. Per l’attacco, dopo l’addio con il centravanti albanese, non sono al momento previsti innesti, così come per il portiere, ruolo per il quale la società cerca una soluzione tra i 2005.