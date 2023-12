Il vento rimanda la posa del Presepe Sommerso di Laveno Mombello

Il comitato organizzatore del Presepe Sommerso di Laveno Mombello annuncia con dispiacere il rinvio della posa delle statue a causa delle avverse condizioni meteorologiche di questa giornata. Il forte vento –che ha causato il rinvio anche l’inaugurazione delle Lucine di Leggiuno– avrebbe messo a rischio la sicurezza dei partecipanti.

La nuova data fissata per la posa del Presepe Sommerso è per mercoledì 6 dicembre. In aggiunta si comunica anche che l’evento originariamente previsto per domani, 3 dicembre, è stato annullato.

Nonostante queste sfide gli Amici del Presepe Sommerso invitano il pubblico a partecipare numeroso venerdì 8 dicembre per l’inaugurazione ufficiale di questa edizione del Presepe Sommerso. Sarà un’opportunità unica per celebrare insieme la magia del Natale e immergersi nell’atmosfera straordinaria di questo evento.