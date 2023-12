Il vicario episcopale in visita ai Miogni di Varese

Nella mattinata del 22 dicembre il vicario episcopale Monsignor Franco Giovanni Gallivanione ha fatto visita alla Casa Circondariale di Varese. Nel visitare i piani della sezione detentiva dell’Istituto, si è avvicinato e ha salutato tutti i detenuti presenti parlando con loro in diverse lingue e all’interno della sezione detentiva ha impartito la Benedizione Natalizia. In un momento successivo, durante la distribuzione dei doni preparati dai volontari dell’Associazione San Vittore Martire di Varese che sono stati consegnati ai detenuti, si è intrattenuto con ognuno di loro ascoltando le loro storie.

Infine ha incontrato tutti gli operatori penitenziari in servizio ringraziandoli per il loro impegno e il lavoro che svolgono quotidianamente all’interno dei propri settori, definendoli “artefici di miracoli quotidiani” per il difficile compito loro assegnato di custodire e dare speranza e conforto alle persone che hanno sbagliato. «Ringrazio tantissimo Monsignor Gallivanone per la visita al nostro Istituto e per le parole pronunciate di grande vicinanza e di attenzione al carcere, agli ospiti della struttura e a tutti gli operatori penitenziari che ogni giorno si impegnano in un’attività difficile e di grande responsabilità», afferma la direttrice Carla Santandrea.

«Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale che ha contribuito all’organizzazione della giornata, il Cappellano Don Giuseppe Pellegatta per l’opera quotidiana svolta, la Presidente degli Assistenti Volontari di San Vittore Martire Maria Greco con i volontari oggi presenti e gli altri operatori che collaborano con l’istituto»