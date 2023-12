Il violoncellista varesino Tommaso Losito in tournée in Cina

Tommaso Losito, violoncellista varesino di 21 anni, è partito per una tournée musicale in Cina.

Arrivato a Pechino la vigilia di Natale con la Lake Como Orchestra diretta da Roberto Gianola, Losito sarà in trasferta per quasi un mese e mezzo fino a febbraio, per esibirsi in 26 concerti nei più grandi e importanti teatri dei distretti cinesi.

Un grande viaggio per Tommaso che a Varese oltre alla sua musica, negli ultimi mesi ha portato il nuovissimo gruppo di giovani musicisti Musaico a collaborare in eventi seguitissimi dal pubblico fin da subito, (come gli ultimi 3 concerti “Christmas Joy” di Solevoci con la Musaico Orchestra e molti altri) fondendo gli strumenti ad arco in ogni genere musicale e puntando a portare buona musica con i giovani talenti del territorio varesino e non solo.