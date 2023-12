In 15mila nel primo weekend al Giardino delle Meraviglie, le luci di Natale dei Giardini Estensi

Secondo quanto segnalato dall’amministrazione comunale, sono stati quindicimila i visitatori del Giardino delle Meraviglie, lo spettacolo natalizio ai Giardini Estensi di Varese, in questo weekend di festa.

Sempre secondo le stime dell’amministrazione sono state poi oltre 1500 le persone salite al Sacro Monte utilizzando i mezzi pubblici e la funicolare, 800 solo domenica. «Ma più in generale tutto il centro di Varese è stato pieno di varesini e turisti che hanno riempito le strade per godere dell’atmosfera natalizia della città» continua la nota, che si rallegra dell’ «Ottima partenza in fatto di presenze e partecipazione nel secondo weekend di dicembre quando mancano ormai due settimane a Natale».

«Il ponte dell’Immacolata ha visto tantissimi cittadini e turisti in giro per Varese a godersi l’atmosfera natalizia e a partecipare agli spettacoli ed eventi in programma – dice la vicesindaca Ivana Perusin – Il Giardino delle Meraviglie a Palazzo Estense ha fatto il pieno ma un po’ ovunque si è registrato un buon afflusso di persone, segno che le iniziative organizzate hanno reso la città viva e attraente».