In acqua con il cappello di Babbo Natale. La Canottieri Varese fa festa sul lago

Domenica 3 dicembre in Canottieri Varese si tornerà a respirare aria di regata, stavolta vestita a festa e alla quale tutta la città è invitata a partecipare. Dalle ore 9.15 scatta la Xmas Head, gara sociale natalizia giallo azzurra che quest’anno vedrà al via il numero di 167 giallo azzurri.

L’iniziativa, battezzata la prima volta nel 2013, giunge quest’anno alla sua ottava edizione. Durante la mattinata ci si potrà intrattenere al bar della sede e si potranno gustare the e vin brulè sulla riva davanti alla Canottieri in un’atmosfera natalizia, a partire dagli sfidanti tutti rigorosamente con il cappello di Babbo Natale e dalla musica a tema. Circa 23 sono i volontari che offriranno il proprio prezioso aiuto per consentire la migliore riuscita dell’evento, a partire dal fotografo Michele Arra e dai Giudici della Federazione Antonio Tonon, Alessia Cioffi e Arnaldo Pagani, che ogni anno assicurano ufficialità alla competizione.

La gara avrà le stesse modalità degli scorsi anni. I 167 partecipanti sono stati divisi dall’organizzazione della manifestazione in quattro categorie a seconda della loro esperienza remiera: principiante, medio, esperto e agonista. In acqua saranno schierati esclusivamente quattro di coppia, cinque per batteria, con a bordo quattro concorrenti, ognuno dei quali estratto a sorte da ciascuna categoria. Si qualificheranno gli equipaggi che avranno registrato i primi migliori 5 tempi per il gran finale dove verranno premiati i primi tre classificati. La gara ha lo scopo di aggregare, quindi per una volta l’agonismo verrà messo da parte per lasciar spazio al divertimento, specie per i principianti che saranno aiutati dai più esperti ad arrivare fino al traguardo.

A fine gare, la giornata di festa si concluderà con un pranzo a base di pizzoccheri con oltre 200 partecipanti e con l’estrazione della lotteria promossa dalla società presieduta da Mauro Morello per acquistare delle barche.