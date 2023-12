In provincia di Varese sono 34 i comuni “rifiuti free” secondo i dati di Legambiente

Sono 34 in provincia di Varese i comuni classificati come “rifiuti free” nel report annuale di Legambiente sui comuni “ricicloni”, pubblicato nei giorni scorsi.

Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni Ricicloni è da ricercare nella frazione indifferenziata, ovvero il secco non riciclabile. Per accedere alla graduatoria sono considerati solo i comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75kg abitante per anno di rifiuto secco non riciclabile entrando così a far parte dei comuni “rifiuti free”.

Ecco quali sono in comuni “rifiuti free” in provincia di Varese (tra parentesi il quantitativo di “secco” per abitante anno conferito nel 2022, e in neretto i comuni entrati per la prima volta nella classifica nel 2022):

Angera (66,1 kg); Arsago Seprio (62,4 kg); Bardello (33,7 kg); Besozzo (46,3); Biandronno (44,3 kg); Brebbia (51,0 kg); Bregano (35,2); Cardano al Campo (67,6 kg); Carnago (74,1 kg); Caronno Pertusella (57,3 kg); Caronno Varesino (70,8 kg); Cassano Magnago (53,6 kg); Castelseprio (62,6 kg); Cocquio-Trevisago (56,1 kg); Comabbio (46,8); Comerio (44,1 kg); Duno (73,3 kg); Gemonio (51,2 kg); Ispra (43,3 kg); Leggiuno (45,6 kg); Lonate Ceppino (62,6 kg); Lozza (71,9 kg); Luvinate (62,7 kg); Malgesso (33,1); Malnate (64,1 kg); Mercallo (35,7 kg); Monvalle (47,5 kg); Ranco (49,0 kg); Saltrio (64,2 kg); Somma Lombardo (60,3 kg); Taino (22,2 kg); Travedona-Monate (61,4 kg); Varano Borghi (72,3 kg); Vergiate (52,8 kg).

Qui il report “Comuni ricicloni” dei Legambiente anno 2023