Inaugurata a Varese la Mostra “Se i miei occhi dipingono” di Giorgio Vicentini

Oggi, martedì 5 dicembre, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Se i miei occhi dipingono” dell’artista Giorgio Vicentini presso lo Spazio Arte di IFC in piazza Monte Grappa a Varese. L’esposizione, che ha aperto le sue porte alle ore 18:00, rappresenta una novità per l’artista, che per la prima volta espone le sue opere in un ambiente di lavoro quotidiano, tra computer e scrivanie.

La mostra, descritta dallo stesso Vicentini come un progetto che ha richiesto molto lavoro, esplora un dialogo intimo e profondo tra le sue opere e l’ambiente lavorativo circostante. L’artista descrive il suo processo creativo come un’attrazione fatale, un intreccio tra il mondo maschile e la sfera femminile, in cui il perimetro delle sue opere corteggia la superficie senza mai disturbare, riflettendo il desiderio di esplorare nuovi percorsi e idee.

Il percorso espositivo si articola su due piani, presentando opere solide che si evolvono fino a giungere a carte acquarellate e dipinte. La mostra si conclude con due grandi pitture verticali, simboleggianti due Colonne d’Ercole, che rappresentano un confine, un perimetro con cui il visitatore si confronta al termine della visita.

Lo Spazio Arte di IFC di Varese, con una superficie di oltre 1000 mq, è riconosciuto come “spazio Arte del comune di Varese” e ospita una varietà di appuntamenti culturali, da mostre itineranti a vernissage, fino a eventi dedicati al mondo della letteratura e dell’arte. La mostra di Vicentini offre un’esperienza unica di connessione tra l’arte e la quotidianità del mondo del lavoro, invitando i visitatori a riflettere sulla fusione di questi due mondi apparentemente distanti.