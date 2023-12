Inaugurata la mostra: le opere di Baj, Guttuso e Tavernari si parlano al Castello di Masnago

Oggi, 2 dicembre, si è svolta l’inaugurazione della nuova mostra “Baj, Guttuso, Tavernari. Virtuose relazioni varesine” presso i Musei Civici del Castello di Masnago a Varese. L’esposizione, unica nel suo genere, mette in dialogo le opere di tre grandi artisti: Enrico Baj, Renato Guttuso e Vittorio Tavernari, tutti legati al territorio varesino sia nella vita che nella loro espressione creativa.

La mostra, che si snoda attraverso cinque stanze dell’ala quattrocentesca del Castello, si concentra nella Sala degli Svaghi. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio artistico del Comune di Varese, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale arricchente, che va oltre le mostre temporanee abitualmente presenti al Castello.

L’assessore alla Cultura di Varese, Enzo Laforgia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come parte dell’impegno continuo dell’amministrazione nella ricostruzione e valorizzazione delle esperienze artistiche e culturali significative per il territorio. Laforgia ha evidenziato il ruolo che questa mostra gioca nel testimoniare la ricchezza del patrimonio custodito nelle collezioni locali.

La curatrice della mostra, Serena Contini, ha aggiunto che il percorso espositivo, allestito nelle suggestive sale del Castello, offre una nuova prospettiva sui rapporti amicali e professionali tra Baj, Guttuso e Tavernari. È stato messo in risalto come il rispetto reciproco e l’ammirazione per le capacità creative individuali di questi tre maestri abbia portato a collaborazioni artistiche fruttuose, ben rappresentate nelle diverse sale tematiche.

L’esposizione include opere ad olio, collage, opere polimateriche, acqueforti-acquetinte, sculture, lastre originali, libri d’artista, lettere e cartoline, che testimoniano l’affettuosa frequentazione degli artisti. Un ruolo di spicco è assegnato alle cartelle d’artista, con Piero Chiara come elemento di congiunzione, che offrono un’ulteriore dimensione alla comprensione dei legami tra gli artisti e il territorio.

Oltre all’allestimento, sono previsti momenti di approfondimento, visite guidate ed eventi aperti al pubblico. La mostra rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte moderna e contemporanea di esplorare le intersezioni e le influenze reciproche tra questi tre importanti artisti in un contesto unico e storico come quello del Castello di Masnago.

Il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago accoglierà i visitatori da martedì a domenica, con orari che vanno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Maggiori dettagli e informazioni sono disponibili sul sito museivarese.it, dove gli interessati possono anche pianificare la loro visita.