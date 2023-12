Incidente in autostrada, ambulanza bloccata dalla coda sulla corsia d’emergenza a Solbiate

L’ambulanza interviene in autostrada A8, ma finisce rallentata dalla presenza di auto in coda sulla corsia d’emergenza: è successo venerdì a metà giornata, quando i mezzi di soccorso sono stati attivati per l’incidente avvenuto al km.37, direzione Varese.

Il traffico sull’autostrada era bloccato e molti conducenti hanno pensato di uscire a Solbiate Arno, sulla cui rampa in uscita in poco tempo si è creata coda. Se inizialmente la colonna occupava solo la corsia di uscita, tanti automobilisti si sono nel frattempo mossi sulla corsia d’emergenza, ritrovandosi in coda.

Un comportamento scorretto (la marcia sulla corsia d’emergenza, in ogni tratto, è concessa solo ai soccorsi o alla Polizia Stradale) che si è rivelato dannoso quando è arrivata una seconda ambulanza, che si è ritrovata a sua volta bloccata nel traffico, rallentata in più punti fino a che non è riuscita a districarsi tra le auto incolonnate (l’ambulanza pare fosse diretta non all’incidente, ma oltre verso Varese).