Incidente nella notte sulla superstrada di Malpensa, morto un ragazzo di 22 anni

Ha perso la vita un giovane di 22 anni di Nosatae nell’incidente avvenuto tra la notte di martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, sulla superstrada di Malpensa, nel territorio di Castano Primo.

Coinvolti anche altri due ragazzi, di 19 e 20 anni, che viaggiavano insieme a lui, trasportati all’Ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e in ambulanza all’Ospedale di Novara in codice giallo. L’Audi con a bordo tre giovani si è schiantata contro il guard rail per cause che sono al vaglio della polizia stradale di Magenta.

L’incidente è avvenuto al Km 19 della della SS336 con la A4, intorno alle 2 di notte.

Sul posto due ambulanza, un’ automedica e l’elicottero del 118, oltre alla Polizia stradale e ai vigili del fuoco.