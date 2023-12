Incidente stradale a Castiglione Olona, Vigili del fuoco al lavoro sulla Varesina

Incidente stradale questa sera sulla strada provinciale Varesina. Per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 21 due auto si sono scontrate all’altezza della ditta Fratelli Palazzo.

Sul posto i Vigili del fuoco di Varese e i soccorsi medici, con un’ambulanza della Croce Rossa e il supporto dell’automedica. Coinvolte tre persone, tra le quali una donna di 67 anni.