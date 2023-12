Incidente tra due auto vicino all’ospedale di Busto Arsizio. Ferita una donna

Una donna di 40 anni è rimasta ferita oggi, mercoledì, in un’incidente tra due auto in corso Italia a Busto Arsizio, a pochi metri dall’ospedale cittadino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto e una pattuglia della Polizia Locale. La donna non avrebbe riportato gravi ferite ma è stata trasportata in codice verde al vicino Pronto Soccorso. Da chiarire la dinamica che ha portato all’impatto tra i due mezzi.