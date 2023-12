Incontro con l’arte della transumanza: il fotografo Meazza e la scrittrice Morazzoni alla Biblioteca Bruna Brambilla

Questo incontro speciale sarà dedicato alla presentazione del libro “Rèmench. Transumanze in Lombardia”, un’opera che cattura l’essenza della vita pastorale in Lombardia

La Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese, situata nell’Istituto Anna Frank in via Carnia 155, ha annunciato l’evento che concluderà il programma culturale del 2023. Lunedì 18 dicembre, alle ore 17:45, la biblioteca accoglierà due ospiti d’eccezione: il fotografo Carlo Meazza e la scrittrice Marta Morazzoni.

Questo incontro speciale sarà dedicato alla presentazione del libro “Rèmench. Transumanze in Lombardia”, un’opera che cattura l’essenza della vita pastorale in Lombardia. Carlo Meazza, attraverso la sua fotografia, ha trascorso due anni in intimo contatto con i pastori lombardi, documentando la transumanza, un’antica pratica che consiste nel trasferimento stagionale delle greggi da un pascolo all’altro. Le sue fotografie ritraggono greggi, pastori, e aspetti quotidiani di una tradizione che affonda le sue radici in un passato lontano.

La collaborazione con la scrittrice Marta Morazzoni arricchisce ulteriormente questo progetto, fornendo una prospettiva letteraria che si intreccia con le immagini catturate da Meazza, creando un racconto unico e profondo sulle tradizioni pastorali lombarde.

L’evento è un’occasione unica per immergersi in un mondo spesso dimenticato, dove la natura e la tradizione si incontrano, raccontate attraverso l’obiettivo di un fotografo e le parole di una scrittrice.

Al termine della presentazione, i partecipanti avranno l’opportunità di godere di un aperitivo, organizzato con cura dai volontari, e di un brindisi augurale, con i migliori auspici per un 2024 all’insegna della pace e della serenità.