Insulti social ad Helin Yildiz, il sostegno del Consiglio Comunale di Varese

«Avrei voluto congratularmi per la sua nomina ma all’annuncio di essa mi sono invece arrabbiata contro gli attacchi razzisti, sessisti, e al bodyshaming che ha subito sui social a commento della notizia. Una cosa che ormai siamo abituati a vedere succedere nel web e in città, ma che non deve essere replicata in nessun modo qui. Mi auguro che in quest’aula ci sia solo sostegno».

Comincia così il consiglio comunale di Varese che analizza il bilancio di previsione 2024: il motivo, spiegato dalla consigliera PD- e segretaria cittadina – Manuela Lozza nelle dichiarazioni di apertura è l’attacco social contro Helin Yildiz, recentemente nominata nella direzione nazionale del PD e presa di mira nei commenti sotto le notizie che davano conto di questa nomina, nonché sul suo profilo.

E il sostegno è arrivato dal consiglio comunale, in particolare dai consiglieri Stefano Angei (della Lega) e Luca Boldetti (Del Polo delle Libertà): giovani che Helin, che non ha commentato la situazione, anche se dalla parte opposta dal punto di vista ideologico, che hanno dichiarato di “essere vicini alla collega”.