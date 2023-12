Investimenti del Comune di Gallarate, “milioni di euro di mutui contro il buonsenso”

«Milioni di euro per mutui saranno accesi in antitesi al buonsenso»: è la sintesi dell’analisi fatta dalla lista civica Obiettivo Comune a Gallarate su prossimo bilancio dell’ente Comune.

In consiglio comunale le valutazioni sono state divaricate: per la maggioranza che sostiene il sindaco Cassani (con distinguo di Forza Italia), gli investimenti daranno un volto nuovo alla città; per le opposizioni invece si tradurranno in mutui che renderanno troppo rigida la spesa e impegneranno troppo la città a lungo termine.

La critica forse più radicale alle scelte dell’amministrazione Cassani viene da Massimo Gnocchi, il consigliere della civica Obiettivo Comune, che è parso più netto su molti degli interventi. Non solo sul Palazzetto dello Sport ma anche – ad esempio – sul recupero di Palazzo Minoletti in piazza Garibaldi (nella foto di apertura), allo scopo di far insediare un Its.

Oltre che sulla spesa, OCG è critica anche su un provvedimento sul versante delle entrate, l’introduzione della tassa di soggiorno, definita «un’assurdità», «dato che la gente che viene a Gallarate lo fa per lavoro in larga parte».

Il bilancio di programmazione per il 2024 e per il triennio 24-26 è stato ovviamente approvato e con esso tutte le “bugie” che nasconde.

Riepiloghiamole, perchè esiste una bella differenza tra dire, come la maggioranza seguita a fare mentendo a sè stessa, che si stanno avviando cantieri di investimenti sul futuro, rispetto alla verità che racconta ben altro.

Ovvero che, diversamente dal programma con cui Cassani è stato rieletto dal 25% dei cittadini

aventi diritto, i milioni di euro per mutui saranno accesi in antitesi al buonsenso.

Palazzo Minoletti: il costo complessivo sulle case comunali dell’operazione riapertura per una

scuola privata, e non per esempio per una sede universitaria pubblica, sarà di oltre 6 milioni di euro. Nel programma di Cassani sta scritto che le spese di una compartecipazione pubblico-

privato sarebbero state ripartite. Cosa che non avverrà.

Palazzetto dello sport: spesa complessiva oltre 6,500 milioni cui andrebbe aggiunto il costo

dell’area comunale per un totale di circa 7 milioni. Nel programma di Cassani sta scritto che si realizzava, ma ovviamente senza indicare che a finanziarlo sarebbe stato il comune di Gallarate con fondi propri.

Piscina della Moriggia: nel programma di Cassani sta scritto che era pronto un progetto di 10

milioni di euro in compartecipazione pubblico privato che si sarebbe subito messo in opera

appena rieletto nel 2021. Non pervenuto e la piscina di moriggia va sempre più in malora.

Però avremo, unico comune intorno a Malpensa, l’imposta di soggiorno come fossimo un

comune turistico. Un’assurdità dato che la gente che viene a Gallarate lo fa per lavoro in larga parte.

Ci fermiamo qui perchè è Natale, dato che potremmo continuare vista la grande abilità nel fare

annunci di questa amministrazione.

Prendiamo però atto di un fatto. Come molti cittadini si sono accorti che la città non è ben

amministrata, anche all’interno della maggioranza consigliare si notano ormai crepe importanti.

Dal canto nostro Obiettivo Comune Gallarate proseguirà la sua azione di pungente controllo,

stimolo e oggettiva contestazione delle scelte sbagliate della Giunta Cassani, allo scopo di

rendere ogni giorno sempre più forte il consenso civico trasversale in Gallarate.