Investimento al mercato, tre persone travolte sulle strisce a Viggiù

Tre persone sono state investite questa mattina, mercoledì 13 dicembre, a Viggiù in via Antonietta Castagna.

Intorno alle 9.30 del mattino un anziano, alla guida di un’auto, stava percorrendo la via, zona di mercato, molto affollata in quel momento: arrivato all’altezza delle strisce non si è reso conto che tre persone stavano attraversando e le ha investite. Per fortuna nessuna grave conseguenza per le due donne e l’uomo colpiti dall’auto.

Sul posto è arrivata subito una pattuglia della Polizia locale del Monte Orsa che ha provveduto a chiedere l’intervento della Soreu dei Laghi, intervenuta con un’automedica e due ambulanze, e a gestire il traffico.