Islanda, gli antichi crateri di Sundhnúkur eruttano dopo 2.400 anni

Era attesa da settimane, prevista dai vulcanologi del Paese e alla fine è arrivata. Nella serata di lunedì 18 dicembre l’antica fascia di crateri di Sundhnúkur, in Islanda, è tornata a eruttare, riattivandosi dopo ben 2.400 anni.

Una fessura lunghissima, quasi tre chilometri, da cui “zampillano” (anche se il termine è forzato) fontane di lava alte fino a 70 metri, con riflessi perfettamente visibili anche dalla capitale, Reykjavik. La zona coinvolta è nei pressi del villaggio di Grindavik che per il momento non è stato raggiunto dalla lava: la colata però è in evoluzione e viene tenuta sotto controllo per capire se si dirigerà verso le case (le prime distano circa 2,5 chilometri). Foto in alto: Guardia Costiera Islandese

Un altro rischio è quello che possa interessare la centrale elettrica di Svartsengi e che possa fondere i tubi che partono da essa per raggiungere gran parte dell’isola. O, ancora, che la lava possa raggiungere la strada più trafficata d’Islanda, quella che collega Reykjavik con l’aeroporto internazionale di Keflavik che nel frattempo è rimasto regolarmente aperto.

Quanto avvenuto ai crateri di Sundhnúkur è considerato una tipica eruzione fissurale islandese: di solito l’intensità e l’estensione si riducono dopo le prime ore calando in modo significativo in molti dei punti interessati.