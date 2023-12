Italia Nostra presenta il volume dedicato alla Chiesa di sant’Antonio alla Motta di Varese

Un contributo storico-artistico sulla chiesa di Sant’Antonio alla Motta. È quello che presenta la sezione Italia Nostra di Varese, proseguendo nell’intento di far conoscere e valorizzare alcuni edifici di grande valore artistico esistenti all’interno della nostra città. La chiesa era stata sottoposta a restauro i cui lavori erano terminati nel 2008.

Il libro, a firma di Andrea Spiriti che già aveva realizzato un sul Battistero di San Giovanni pubblicato lo scorso anno dalla nostra Associazione, è stato curato anche da Beatrice Bolandrini, Laura Facchin e Massimiliano Ferrario, dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Partendo dall’importanza del luogo di culto per la storia di Varese e per la tradizione popolare, cui è strettamente legato, e dalla scarsità di studi scientifici che lo riguardano, il volume proposto va a colmare un vuoto, facendo conoscere, tutti gli aspetti storici e artistici di un edificio e di un’epoca, quella a cavallo fra Barocco e Rococò, che per la nostra città è stata particolarmente importante.

La presentazione del volume a soci e amici di Italia Nostra Varese avverrà martedì 19 Dicembre alle ore 17:30 presso il Castello di Masnago. Saranno presenti gli autori e le autorità cittadine.