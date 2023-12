Itelyum a Chemnitz per la Fiba Europe Cup: i tedeschi sono in testa alla Bundesliga

Dopo un mercoledì di pausa, la Itelyum Varese torna a cimentarsi in Fiba Europe Cup con il primo turno della seconda fase del torneo. Scordiamoci però avversari morbidi come ciprioti o georgiani: l’avversaria di mercoledì 6 dicembre (palla a due alle ore 19) è di quelle che fanno tremare i polsi non tanto per il nome quanto per i risultati.

Di fronte a Moretti e compagni ci sarà infatti il Niners Chemnitz allenato dall’italo-argentino Rodrigo Pastore e la squadra, che non ha grande storia alle spalle, è nientemeno che la capolista solitaria della Bundesliga con un record di 9 vittorie e una sola sconfitta. Un ruolino di marcia solidissimo che fa il paio con quello in Fiba Cup dove i bianco-nero-arancio sono ancora imbattuti e hanno vinto il girone H con sei vittorie in sei partite e uno scarto medio di 23,3 punti.

Un cammino da sottolineare verso tutti quelli che indicano la partecipazione alle coppe come un male assoluto: si può fare bene in patria e in Europa, evidentemente, a patto di attrezzarsi a dovere. Pastore, che da giocatore passò anche da Jesi, Ragusa, Trieste e Osimo sfruttando il passaporto tricolore (e poi transitò dal Canton Ticino tra Lugano e Vacallo), può contare su una rosa votata all’attacco: in Bundes sono cinque gli uomini in doppia cifra di media (e altri due sono oltre i 9 punti) a dimostrazione di un attacco e di una qualità diffuse.

L’uomo più completo è l’ala americana Jeff Garrett che in campionato segna 13 punti a partita ed è leader nei rimbalzi (9,0) mentre il top scorer in Bundes è il texano Wesley Van Beck, uomo da 16,8 punti in Germania che diventano oltre 17 in Fiba. A gestire il gioco l’ex bresciano Deandre Landsdowne e il canadese Kaza Kajami-Keane mentre sotto i tabelloni c’è una vecchia conoscenza di queste parti. Parliamo di Ousman Kroubally, pivot degli Knights Legnano in A2 e poi in altre città italiane: per lui a 35 anni un’esperienza di grande rilievo.

E Varese? La squadra è partita per la ex Germania Est (Chemnitz è il nome moderno di quella che si chiamava Karl Marx Stadt) senza l’infortunato Sean McDermott e senza Librizzi (tenuto precauzionalmente a casa) e il nuovo acquisto Young. Bisognerà però capire come i biancorossi si porranno davanti a un’avversaria che – sulla carta – potrebbe rivelarsi superiore nell’atteggiamento e nel volume di gioco: vedremo se il ko di Brescia ha insegnato qualcosa in questo senso.

Sull’aereo è ovviamente salito anche Tom Bialaszewski, apparso piuttosto provato nel dopo-partita di domenica per la contestazione e i fischi del pubblico di Masnago che lo hanno visto bersaglio. Il tecnico di Buffalo è al suo posto ma la partita di Brindisi di domenica prossima potrebbe essere un passaggio cruciale per la sua esperienza italiana. Ma prima di pensare al Salento c’è da affrontare i tedeschi anche perché se arrivasse un risultato positivo Varese avrebbe una strada più facile (tre partite in casa) verso i playoff di coppa.

