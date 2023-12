Itelyum Varese – ZZ Leiden: la partita di Fiba Europe Cup in diretta

Secondo turno della seconda fase nella Fiba Europe Cup 2023-24. La Itelyum Varese torna tra le mura amiche per ospitare, mercoledì 13 dicembre, gli olandesi dello ZZ Leiden. Squadre in campo dalle ore 20,30; aggiornamenti anche sul derby di hockey Como-Mastini. La partita sarà raccontata azione per azione nel liveblog di VareseNews offerto da Finazzi Serramenti e Confident. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.